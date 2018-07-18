В Санкт-Петербурге задержано 14 участников несанкционированной акции против пенсионной реформы
В Санкт-Петербурге задержано 14 участников несанкционированной акции против пенсионной реформы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает «ОВД-инфо». Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. У них не было плакатов, они не выкрикивали лозунгов, но поднимали вверх красные карточки, протестуя против действий властей. Задержания начались после того, как участники акции уже начали расходиться.
Комментарии27
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liquidsky__ 18 июля 2018 | 21:36
Несовершеннолетние протестуны против пенсионной реформы это сильно ) Вот они- плоды навальновских сборищ.
olegleon 18 июля 2018 | 21:54
liquidsky__: это двое были с плакатами "после школы сразу на пенсию!" )))
liquidsky__ 18 июля 2018 | 22:02
olegleon: Отличникам можно сразу после 10 класса )))
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 22:28
olegleon: liquidsky__: а вдруг у них родственники есть? Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя?
olegleon 18 июля 2018 | 22:32
oleg_andreevich: и их сразу на пенсию. не нужно никому работать!
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 22:41
olegleon: у вас слишком оптимистичное представление о размере пенсий. Пенсия в России - это не способ жить не работая. Это способ выжить.
akademik_ugarov_56 18 июля 2018 | 21:58
Необходимо жёстко присекать любые попытки дестабилизации общества.
Майдан не пройдет.
cattt 18 июля 2018 | 22:02
Ну кончился бал, погасли свечи, и началось винтилово,
polikarpich 18 июля 2018 | 22:07
akademik_ugarov_56:
Для тех, кто всё время "на Украине". У нас не "майдан". У нас "площадь". Восстания, например. Или Революции.
Сначала разберись, кто и как на самом деле дестабилизирует общество, а потом и прИсекай, акадэмик.
:-)
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 22:32
akademik_ugarov_56: начните с чего попроще. Присеките попытки дестабилизации цены на нефть, хотя бы.
polikarpich 18 июля 2018 | 22:14
liquidsky__: А это уже радует. Холуи портяночные из них не вырастут.
vlastimil_popogrebski 18 июля 2018 | 21:37
Негодяи, Путин с вами либеральничает, пятнашки и двушки раздает. А придет ему на смену какой-нибудь Золотов или Дюмин, так он же вас танками давить будет. Наслаждайтесь моментом. Слава Путину
kottigr1 18 июля 2018 | 21:49
vlastimil_popogrebski: Один такой уже додавился до Ипатьевского подвала, а тех его холуев, которые не успели сбежать народ потом по фонарным столбам развешивал..
Может и повторить..
olegleon 18 июля 2018 | 21:57
kottigr1: эх ты, школота! историю учи хорошо, а тогда будешь знать, что почти всех, кто царя расстреливал, потом самих к стенке поставили.
а народ, который развешивал, или в колхоз загнали, или в лагеря.
так что повтори подвиг )))
cattt 18 июля 2018 | 22:04
olegleon: olegleon: Зй давитель, смотри штанишки не порви, широко шагаешь.
polikarpich 18 июля 2018 | 22:09
olegleon: А мы постараемся учесть уроки истории.
kottigr1 18 июля 2018 | 22:36
olegleon:почти всех, кто царя расстреливал, потом самих к стенке поставили.
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Значит надо чаще дезинфекцию проводить, что бы перевешать всю российскую мразь, а у "давителей" выработать стойкий страх лезть во власть..
yakov_mandelshtam 18 июля 2018 | 22:37
vlastimil_popogrebski Да не бойся !!! Путлер будет давить-не только танками но и сжигать - а ты сумеешь увернуться ????:
kir_pich_101 18 июля 2018 | 21:40
Глядя на даты на надгробиях, закрадывается вопрос, а дожившие будут?
pulalala 18 июля 2018 | 21:44
Пенсий нам НЕ НАДО!
Разве не понять?
К чему эти заказушные шоу от госдеповских прихлебал?
vla7815 18 июля 2018 | 21:47
Хватают не тех кто грабит, а тех кого грабят. Ограбить да еще и посадить вдобавок . Так в мире еще ни кто и ни где не делал, вроде бы.
figulin 18 июля 2018 | 21:48
Питер - опять КОЛЫБЕДЬ РЕВОДЮЦИИ !!!
chernyij 18 июля 2018 | 21:49
Всё, футбло кончился. Кина не будет.
neyexo 18 июля 2018 | 21:57
Чтобы санкционировали, надо пенсионную "нереформу" поддержать - это конструктивно.
А выступать против - десруктивно.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 июля 2018 | 21:59
Как его не санкционировали ? Сама Матвиенко его и придумала !
bekipp 18 июля 2018 | 22:00
Несанкцонированняй митинг против несанкционированной пенсионной реформы. Круто!
prostovanya 18 июля 2018 | 22:04
bekipp: За-ши-бись!