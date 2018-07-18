В Санкт-Петербурге задержано 14 участников несанкционированной акции против пенсионной реформы, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщает «ОВД-инфо». Всего в акции приняли участие несколько сотен человек. У них не было плакатов, они не выкрикивали лозунгов, но поднимали вверх красные карточки, протестуя против действий властей. Задержания начались после того, как участники акции уже начали расходиться.