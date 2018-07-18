Обозреватель газеты «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста Сергея Кирьякова
Он напал на журналиста во вторник перед выступлением на телевидении. Причиной стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критиковал Кирьякова. В полиции заявление приняли, начато расследование, — сообщает «Спорт Экспресс».
Комментарии1
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lion64__2 18 июля 2018 | 21:08
Вам не стоять как Астаповский
И и не играть как Чесноков,
И в жопе ваш "Спартак" московский-
Параша грязных "мясников"