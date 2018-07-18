Население России за первые 5 месяцев этого года сократилось почти на 78 тысяч человек

Число родившихся за этот период снизилось на 28 тысяч по сравнению с прошлым годом. Таким образом население страны уменьшилось на 147 тысяч человек, — сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат. Приток мигрантов также сократился. С января по май он составил в этом году 69 тысяч человек по сравнению с 80-ю тысячами в прошлом.