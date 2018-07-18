Население России за первые 5 месяцев этого года сократилось почти на 78 тысяч человек
Число родившихся за этот период снизилось на 28 тысяч по сравнению с прошлым годом. Таким образом население страны уменьшилось на 147 тысяч человек, — сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат. Приток мигрантов также сократился. С января по май он составил в этом году 69 тысяч человек по сравнению с 80-ю тысячами в прошлом.
Комментарии7
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prusol 18 июля 2018 | 21:04
Куда делось "население"?
danko1 18 июля 2018 | 21:07
prusol: Население умирает ускоренными темпами, даже миграция не помогает.
И эти данные только подтверждают враньё власти, которая говорит об увеличении продолжительности жизни, когда в реальности идет сокращение.
Просто врут, чтобы обосновать срочную необходимость повышения пенсионного возраста.
prusol 18 июля 2018 | 21:11
danko1: А почему оно "умирает ускоренными темпами"?
varangian2011 18 июля 2018 | 21:12
danko1: Власть от радости потирает ладошки, это же сколько на пенсиях сэкономили, можно будет каждому едроссу по еще одной яхте купить.
glotze7 18 июля 2018 | 21:07
prusol: Мрет от счастия.
prusol 18 июля 2018 | 21:14
glotze7: Разве можно умереть от счастья?
max3446 18 июля 2018 | 21:10
Легендарный украинский футболист, игрок «Днепра» и чемпион Олимпиады-1988 Владимир Лютый, который на днях был назначен главным тренером юношеской команды (U-19) немецкой «Ганзы», в интервью одному из спортивных порталов раскритиковал нынешнюю ситуацию в «незалежной».
«У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти… Я недолго продержу этот паспорт.
Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь (в Германии — прим. ред.) не возникает вопрос национальности — важны твои знания и навыки.
Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно, но никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки», — цитирует Лютого football.ua.
Спортсмен и тренер добавил, что был патриотом Украины, пока не пожил в стране:
«Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему... Идёт геноцид народа. Почему все молчат?
Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас — 26 млн. Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там невозможно жить. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре», — сказал тренер.
На образовании 404 (некогда Украина) после госпереворота 14 миллионов исчезло, и что то там не горевают по этому поводу