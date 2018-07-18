Дональд Трамп заявил, что США не являются мишенью для России

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, которые интересовались попытками вмешательства Москвы в ход президентской кампании в США в 2016-м году. При этом Трамп дал понять, что его мнение по этому поводу отличается от оценки американских спецслужб, считающих, что Россия продолжает попытки повлиять теперь уже на будущие парламентские выборы в США. В то же время Дональд Трамп сказал, что никто из президентов США не относился жестче к России, чем он. «Посмотрите на цифры, на санкции, на послов, которым там нет. На то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии», — заявил Трамп. Он добавил, что Путин этому не рад и не должен быть рад.