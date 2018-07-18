Дональд Трамп заявил, что США не являются мишенью для России
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, которые интересовались попытками вмешательства Москвы в ход президентской кампании в США в 2016-м году. При этом Трамп дал понять, что его мнение по этому поводу отличается от оценки американских спецслужб, считающих, что Россия продолжает попытки повлиять теперь уже на будущие парламентские выборы в США. В то же время Дональд Трамп сказал, что никто из президентов США не относился жестче к России, чем он. «Посмотрите на цифры, на санкции, на послов, которым там нет. На то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии», — заявил Трамп. Он добавил, что Путин этому не рад и не должен быть рад.
Комментарии13
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deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 20:40
Еще пять государств: Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия приняли решение поддержать и присоединиться к решению Евросоюза о продлении на год антироссийских санкций после присоединения Крыма к России. Вот правда , сейчас вся Россия в ауте , кучка говна поддержала и присоединилась
aleksandr39 18 июля 2018 | 20:52
deda_cuki_danki: Опять Леонид Ильич Путин всех " переиграл " .. так что смело может увеличивать тарифы ЖКХ и подымать цену на бензин для народа России .
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 20:59
aleksandr39: незачёт , пукни ещё чего-нибудь
tvitov66 18 июля 2018 | 21:03
глупая утка Дональд даже не знает как тепло и доброжелательно к его пиндостану относятся ватные ПУтриоты, от того так и крякает
dmitry35 18 июля 2018 | 20:53
deda_cuki_danki: Нет, ну такого удара в спину от Албании просто никто не ожидал. Как жить дальше, просто ума не приложу.
chernyij 18 июля 2018 | 20:43
Он просто не видел мультфильм от Путена и куда был нацелен эпохальный вояж чудо-юда на ядерном реакторе.
seryj_wolk 18 июля 2018 | 20:46
chernyij: Лузер рфской нации ведь не упоминал Флориду. Может даже подарить копию мультика.
geovit 18 июля 2018 | 20:43
Зачем гопнику нападать на сильного? Он терроризирует слабых, чтоб не получить ответку. США могут быть спокойны (относительно). Ведь гадить втихаря никто не запрещал... Или на встрече Дональд запретил?
podwodnik 18 июля 2018 | 20:46
Трамп, как сказали бы у нас, машет кулаками после драки. Продолжает плодить противоречивые заявления. То ли дело Путин - тишина, никакие СМИ не одолевают его расспросами, выглядит умным :).
aleksandr39 18 июля 2018 | 20:58
podwodnik: А сам " путьтн " дурак -дураком .
malanoff 18 июля 2018 | 20:54
Мы и без Трампа знаем , что для Путина мишенью является Украина. Европа это понимает , а Трамп нет. Бабки , девочки и один ржавый ствол , его девиз.
rusof_ob 18 июля 2018 | 21:01
Подозреваю, все идет к тому, что Трампу надо менять имидж белки на образ песца.
captaingeorge 18 июля 2018 | 21:06
Это так записано в полетных заданиях наших МБР? Он в этом уверен? Все-таки очень похоже на то, что мы знаем о нем что-то такое, чего он очень стесняется...