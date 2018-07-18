В Нижнем Новгороде «скорая помощь» отказалась госпитализировать 40-летнюю женщину, заявив, что на все воля божья

Проверку по этому поводу начал Следственный комитет, — сообщается на сайте ведомства. Через два часа после отказа врачей к женщине снова вызвали «скорую», которая все-таки доставила ее в больницу. Через несколько дней пациентка скончалась. Врачи говорят, что если бы ее привезли раньше хотя бы на пару часов, у нее был бы реальный шанс остаться в живых.