В Нижнем Новгороде «скорая помощь» отказалась госпитализировать 40-летнюю женщину, заявив, что на все воля божья
Проверку по этому поводу начал Следственный комитет, — сообщается на сайте ведомства. Через два часа после отказа врачей к женщине снова вызвали «скорую», которая все-таки доставила ее в больницу. Через несколько дней пациентка скончалась. Врачи говорят, что если бы ее привезли раньше хотя бы на пару часов, у нее был бы реальный шанс остаться в живых.
Комментарии17
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rampa 18 июля 2018 | 20:40
неужели и это не дно?
chernyij 18 июля 2018 | 20:45
rampa: пока ещё нет, к сожалению
danko1 18 июля 2018 | 20:51
chernyij: Что там врут о повышении продолжительности жизни?
Приводились данные по областям, показывающие, что смертность намного превышает рождаемость.
А с такой реформой здравоохранения смертность только расти будет.
А на бумаге, обосновывая увеличение пенсионного возраста, можно и 90 лет продолжительность жизни написать.
chernyij 18 июля 2018 | 20:56
danko1: врут обо всём, почему бы и тут не соврать
danko1 18 июля 2018 | 20:41
Пора РПЦ тоже сектой признать и запретить их деятельность.
Слишком много высказываний Гундяева способствовали такой реакции "верующих" "врачей".
dotore79 18 июля 2018 | 20:43
Не отказалась! А не посчитала нужным.
anemon 18 июля 2018 | 20:46
Путин задался целью истребить россиянское население. А может быть, бессловесные, покоренные узурпатором массы, - этого заслуживают?
max3446 18 июля 2018 | 20:48
полагаю первые врачи были из оппозиционных либерастов
vlabumur 18 июля 2018 | 21:07
max3446: первые врачи были из оппозиционных либерастов
+++++++++++++++++++++++++
А главное эти либерасты пенсионный возраст повышают.
Что хотят то и творят со страной нехорошие люди.
seryj_wolk 18 июля 2018 | 20:49
Русские своих не бросают или...!
vilingrad 18 июля 2018 | 20:51
А лекарства и принимать не надо. Коли больной выздоровеет- хорошо, коли помрет- на то и воля Божья...( Ревизор, Гоголь)
danko1 18 июля 2018 | 20:56
vilingrad: Гундяев призывал уже лечиться святой водой, а депутаты народными средствами.
agriment 18 июля 2018 | 20:52
"В Нижнем Новгороде «скорая помощь» отказалась госпитализировать..."
- Трагедия не в Нижнем Новгороде, а в Великом Новгороде,
но ситуация жесть,
всех православутных якобы врачей скорой помощи дисквалифицировать на всегда.
neyexo 18 июля 2018 | 20:52
В библии написано, что для раба хозяин и бог одно и то же.
Воля начальника - воля бога.
jetsam 18 июля 2018 | 20:57
не верю. что-то не так. не может быть.
y20160414 18 июля 2018 | 20:58
+100500
nl_2010_ 18 июля 2018 | 21:01
Ну и зачем повышать Пенсионный возраст? Женщина. 40 лет. Вычеркиваем. И никаких проблем.