Российские авиакомпании осенью могут оказаться на грани кризиса из-за подорожания авиационного керосина
Об этом заявляют представители отрасли и аналитики, — сообщает Рейтер. Цены на авиатопливо начали расти вместе с ценами на нефть с середины прошлого года, а к началу июля достигли максимальных значений. В аэропортах московского авиаузла цены на керосин в прошлом месяце выросли на 46% по сравнению с июнем прошлого года. Кризис может начаться после того, как уменьшится количество пассажиров после Чемпионата мира по футболу и окончания летних отпусков.
Комментарии7
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seryj_wolk 18 июля 2018 | 20:42
В керосиновой лавке топливный кризис. Это рфия, и указательный палец в небо.
danko1 18 июля 2018 | 20:45
seryj_wolk: Сечин тоже сокрушался, как автолюбитель, что цена на бензин высокая.
Теперь будет сокрушаться, как авиалюбитель, что топливо для его самолета подорожало.
Ну какая наглость врать об инфляции в 3-4%, когда она в разы больше.
aleksandr39 18 июля 2018 | 20:55
seryj_wolk: УРА !!! Зато Крым наш .
a_111111 18 июля 2018 | 20:44
А может мне Аэрофлот объяснит как он такие цены заламывает например в Таллинн, час лета, а цена как в Париж...
kara 18 июля 2018 | 21:05
a_111111: у Латыниной спросите она знант
ihor_syvoryj 18 июля 2018 | 20:45
Сидите дома.
"Нехай щастыть!" (С)
vilingrad 18 июля 2018 | 20:55
ihor_syvoryj: Нехай щастыть!" (С)
По английски: "Ne hui shastati"