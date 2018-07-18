Российские авиакомпании осенью могут оказаться на грани кризиса из-за подорожания авиационного керосина

Об этом заявляют представители отрасли и аналитики, — сообщает Рейтер. Цены на авиатопливо начали расти вместе с ценами на нефть с середины прошлого года, а к началу июля достигли максимальных значений. В аэропортах московского авиаузла цены на керосин в прошлом месяце выросли на 46% по сравнению с июнем прошлого года. Кризис может начаться после того, как уменьшится количество пассажиров после Чемпионата мира по футболу и окончания летних отпусков.