Несанкционированная акция против пенсионной реформы прошел в Санкт-Петербурге
Несанкционированная акция против пенсионной реформы прошел в Санкт-Петербурге.
В Москве на согласованный митинг в Сокольниках против пенсионной реформы пришло полторы тысячи человек. Завтра партия «Яблоко» и «Левый фронт» намерены провести пикеты возле Госдумы, где будет рассматриваться соответствующий законопроект.
Комментарии17
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max3446 18 июля 2018 | 20:39
по чем хоть платили этим отбросам общества?
ukraina_biomusor 18 июля 2018 | 20:43
max3446: Таким не платят ,они за обещанный безвиз скакать будут !)
max3446 18 июля 2018 | 20:46
ukraina_biomusor: обычно кураторам западные хозяева деньги перечисляют на такие акции, вот только доводят ли они деньги до миньонов или себе в карман их кладут?
kottigr1 18 июля 2018 | 21:00
max3446: За что холуи Путина так ненавидят российских пенсионеров ? .. Они надеются не дожить до пенсионного возраста ?
max3446 18 июля 2018 | 21:05
kottigr1: Уровень бедности в Украине сейчас выше, чем пять лет назад. Об этом заявила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает во вторник, 17 июля, Укринформ.
"Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%", - отметила Кахконен.
Кстати кровавая киевская хунта повысила уже пенсионный возраст до 65 и 63 лет, чтоже ваши проевропейские хозяева так народ уничтожают образования 404 (некогда Украина)
pyfrjvsqfldjrfn 18 июля 2018 | 21:13
//Несанкционированная акция против пенсионной реформы прошел в Санкт-Петербурге//
Мой твой не понимай.
max3446 18 июля 2018 | 21:14
pyfrjvsqfldjrfn: может вам в воскресную школу походить, там читать научат
prostovanya 18 июля 2018 | 21:15
max3446: Ну, я е на эти митинги регулярно хожу и уверяю вас, портянок - никто ничего никому не платит.
А за отбросов общества вкатил бы вам в рожу, если б знал лично.
И ушли бы вы в небытие... минут на пять.
serg4422 18 июля 2018 | 20:40
чего они там колотятся? марш на работу!
oxlomon 18 июля 2018 | 20:45
Полторы тыщщи перцев? Это точно?
Судя по накалу страстей на «Эхе», прийти должно бы было никак не менее полутора мильёнов!
morganafata 18 июля 2018 | 21:15
oxlomon: Ты тоже почувствовал, что пар перестал выходить? Значит скоро рванет.
rampa 18 июля 2018 | 20:48
на футбол пришли 100 тысяч болельщиков, а на митинг 1,5 тыс. Ну значит население России заслуживает того, чтобы не доживать до пенсии ((((
litmaral 18 июля 2018 | 20:49
почитали отзывы здесь пишут одни платные пропагандоны, - пенсионеры могут вам пожелать только чтоб к старости вы вообще без пенсии е остались и поголодали
polikarpich 18 июля 2018 | 21:04
litmaral: Да оно так и будет. Всё ещё только начинается. Эти "портянки" всё ещё в СССР живут, в виртуале. С "дорогим" генсеком и "руководящей и направляющей". И не понимают, что шутки кончились.
varangian2011 18 июля 2018 | 21:08
litmaral: Все "заработанные" деньги каждый пропагандон после смены власти будет обязан вернуть в госбюджет. Необходимо это будет узаконить, чтобы ни одна паскуда от ответа не ушла.
prusol 18 июля 2018 | 21:01
Почему акция "прошел", а не прошла? Или теперь всё как в анекдоте: "Почему в слове кон -мягкий знак есть, а в слове тарелька - его нет?"?
bonhoeffer 18 июля 2018 | 21:03
Какой смысл проводить протестные митинги в рабочее время? Разве только в виде всеобщей организованной забастовки, но вместо этого фейковые профсоюзы делают все чтобы слить протест!