Несанкционированная акция против пенсионной реформы прошел в Санкт-Петербурге.

В Москве на согласованный митинг в Сокольниках против пенсионной реформы пришло полторы тысячи человек. Завтра партия «Яблоко» и «Левый фронт» намерены провести пикеты возле Госдумы, где будет рассматриваться соответствующий законопроект.