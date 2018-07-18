Обозреватель газеты «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста Сергея Кирьякова
Он напал на журналиста во вторник перед выступлением на телевидении. Причиной стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критиковал Кирьякова. В полиции заявление приняли, начато расследование, — сообщает «Спорт Экспресс».
Комментарии5
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patrikk_1 18 июля 2018 | 20:13
Обозреватель газеты «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер подал в полицию заявление на бывшего футболиста Сергея Кирьякова...
Перефразируя Андрея Битова:
Дело было так. Захожу я на телевидение, а там Рабинер стоит, ну как ему в морду не дать?
sandro_007 18 июля 2018 | 20:16
patrikk_1:
Он публично обещал не обращаться в полицию. Ну что за народ. Как им верить?
chernyij 18 июля 2018 | 20:48
sandro_007: Под угрозой сломать челюсть обещал? Интересно, в какой партии состоит футболист? Очень узнаваемые методы.
rusof_ob 18 июля 2018 | 21:13
sandro_007: Есть только один человек в росии, который не врет. Не зря Трамп сказал, что верит только ему.
rusof_ob 18 июля 2018 | 21:11
Сначала тот удак в Вероне, который говно в ведрах носит по Останкино, теперь Рабинер. Соловьеву и киселеву есть смысл призадуматься.