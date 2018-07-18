Бывший начальник главного следственного управления СК Александр Дрыманов отказался от дачи показаний
Бывший начальник главного следственного управления СК Александр Дрыманов отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Как сообщает «Росбалт», во время предварительного следствия он уверял, что не знает ни про какие взятки. На допросе Дрыманов много ругался, кричал и заявлял, что стал жертвой провокации. По словам Дрыманова, делом в отношении Андрея Кочуйкова занимался его заместитель Денис Никандров. В свою очередь, тот утверждает, что несмотря на то, что Кочуйков не был освобожден из СИЗО, клиент решил оставить сотрудникам СК ранее выплаченную взятку в миллион долларов. При этом именно Дрыманов рекомендовал посреднику Дмитрию Смычковскому временно покинуть страну, когда этим делом занялась ФСБ.
Комментарии7
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drtomsky 18 июля 2018 | 20:05
Пауки в банке.
palmcoast___ 18 июля 2018 | 20:17
Тут два проводка разговорят упрямца - один к языку примотать, а другой намотать на шейку головки. Он знает про какую головку идет речь, сам ни раз наверняка наматывал, пока в люди не выбился..
oldpartizan 18 июля 2018 | 20:33
нквд-шную форму одевать любил.....
jetsam 18 июля 2018 | 20:42
#Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует! Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа! # (c) Суходрищев * Ширли-мырли.
askol2016 18 июля 2018 | 20:44
Для чистосердечного признания придется применить пытки
anemon 18 июля 2018 | 20:50
Схватка бульдогов под ковром. Что-то не поделили, кому-то не откатили. Но тому челу - я не сочувствую.
vladimirbelarus 18 июля 2018 | 20:53
"Какая чудовищная провокация!" - он кричал? Нет? Ну, тогда пусть ещё помучается. Ещё не 37-й.