Федеральная прокуратура США попросила суд оставить под стражей россиянку Марию Бутину
Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг.
Сторона обвинения утверждает, что ФБР обнаружил улики, которые свидетельствуют о контактах Бутиной с оперативными работниками российской разведки. В списке контактов россиянки обнаружены электронные адреса, которые обвинение связывает с ФСБ. Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Журналист газеты «Вашингтон Пост» Девлин Баррет сообщает, что, по данным ФБР, Бутина предложила некоему лицу секс в обмен на должность в Американской стрелковой ассоциации.
Комментарии14
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olegleon 18 июля 2018 | 20:11
"с оперативными работниками российской разведки"
а его почему тогда не задержали?
tvitov66 18 июля 2018 | 20:17
olegleon: дык может это телепатическая связь ... по телефону?
ugiazov 18 июля 2018 | 20:26
tvitov66: А может он дипломат.
tvitov66 18 июля 2018 | 20:28
ugiazov: "А может это дворник был, Он шел по сельской местности. К ближайшему орешнику за новою метлой?"(с)
palmcoast___ 18 июля 2018 | 20:11
В нашей тюрьме так не поголодуешь, как в российской - тут нужны не воля, а стальные канаты, чтобы отказаться от той вкусняшки. которой кормят заключенных. И заметьте, вкуснятина в тюрьмах у нас не только когда проводят ЧМ по какому нибудь там футболу.
nehoroshiy 18 июля 2018 | 20:18
palmcoast___: И что сегодня подавали на завтрак.
ugiazov 18 июля 2018 | 20:40
nehoroshiy: А в тюрьме сегодня макароны.
palmcoast___ 18 июля 2018 | 20:48
nehoroshiy:
Мне было подано блюдо "Тореадор".
nehoroshiy 18 июля 2018 | 20:57
palmcoast___: Может это и вкусно, но 15 лет ...)(
palmcoast___ 18 июля 2018 | 21:13
nehoroshiy:
Вкусно, когда тореадор убил быка..
olegleon 18 июля 2018 | 20:21
palmcoast___: ну и опыт у тебя!!! наркота или негра завалил? ))
ukraina_biomusor 18 июля 2018 | 20:29
olegleon: Визитку Путина вместо прав полицейскому дал !
palmcoast___ 18 июля 2018 | 20:52
olegleon:
Да какая там наркота, так, мука для домохозяек.. А негру можно и стоя.
deda_cuki_danki 18 июля 2018 | 20:29
Полностью поддерживаю либерастню , эту овцу на помойку