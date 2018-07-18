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20:00, 18 июля 2018

Несанкционированная акция против пенсионной реформы проходит в Санкт-Петербурге

В Москве на согласованный митинг в Сокольниках против пенсионной реформы пришло полторы тысячи человек. Завтра партия «Яблоко» и «Левый фронт» намерены провести пикеты возле Госдумы, где будет рассматриваться соответствующий законопроект.

Комментарии

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cattt 18 июля 2018 | 20:06

Веревку и мыло несите ханурики путинские.

luger_max_otto 18 июля 2018 | 20:10

И боярышник для анестезии. Что тут скажешь- с одной стороны- мало, с другой- все только начинается.

danko1 18 июля 2018 | 20:19

luger_max_otto: В Питере молодцы. Вышли на несанкционированную прогулку, как сейчас наблюдаю по Дождю.
Поднимают красные карточки в знак протеста и кричат "позор" омоновцам, стоящих цепью и начавших задерживать Людей.
Омон защищает своё право выходить на пенсию в 35 (?) лет?
Впрочем, Омон всегда против народа и на защите преступлений власти.

kottigr1 18 июля 2018 | 20:30

danko1: Путин стал президентом 7 мая 2000 г. по 2008 год.
В начале 2000 года, до президентства Путина, средняя пенсия в России составляла чуть больше 600 рублей (двадцать два доллара по курсу на начало того года). в 2008 году - 4251 рубль, что составляет 177 долларов.
Президентство Медведева..
Средняя пенсия в 2008 году - 4251 рубль, что составляет 177 долларов.
Средняя пенсия 10400 рублей на конец срока президента в 2013 году, что составляет 335 долларов.
Презеденство Путина после Медведева..
Средняя пенсия 10400 рублей на конец срока президента в 2013 году, что составляет 335 долларов.
В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России, что составляет 209 долларов.
Путин с 2000 г. по 2008 год накинул российским пенсионерам по 155 долларов "на нос, а с 2013 года отобрал у них же уже по 126 баксов.
Поражает щедрость Путина главы сверхуглеводородной державы..
Не пожалел для пенсионеров 29 $ из государственного кармана.

alex_d 18 июля 2018 | 20:39

kottigr1: если уж вам пришла странная фантазия считать в долларах, то тогда необходимо брать по паритету покупательной способности. каковой сильно менялся в перечисленные периоды.
а иначе - это просто наперсточничество...

kottigr1 18 июля 2018 | 20:44

alex_d: необходимо брать по паритету покупательной способности.
----------------------------------------------------------------------------
Можете хоть в попугаях считать.. Один только рост расходов на ЖКХ составил десятки раз..

alex_d 18 июля 2018 | 21:09

kottigr1: ну, про десятки - это вы врёте. раз в 15 примерно. но зарплата за те же годы выросла в 25 раз. так что и тут вы соврамши...

kottigr1 18 июля 2018 | 21:13

alex_d: У меня нет ни слова про зарплаты и поэтому твоё враньё, и попытка перевести стрелки выглядит особенно забавно.. :)

ura_123 18 июля 2018 | 21:05

alex_d: Покупательная способность рубля?

agriment 18 июля 2018 | 20:58

kottigr1: 20:30 "Поражает щедрость Путина "

- Если по годам привести рост цен на всё, то щедрости НИКАКОЙ

kottigr1 18 июля 2018 | 21:04

agriment: Боюсь, что одна только инфляция доллара с 2000 года по нынешнее время съест всю путинскую "щедрость"..

danko1 18 июля 2018 | 20:11

cattt: Дали загон холуям профсоюзным- они и довольны.
И отметились, и внимания особо не привлекали.

cattt 18 июля 2018 | 20:13

danko1: danko1: Метелить этих запутинцев. будут мордовороты которые выйдут на пенсию в 45лет.

danko1 18 июля 2018 | 20:21

cattt: Сейчас в Сокольниках выступает Чаплин.
Там несколько сотен человек и море красных флагов.

danko1 18 июля 2018 | 20:25

danko1: Выступает сейчас Удальцов.
Пожелал чиновникам во власти гореть в аду и наращивать массовость протестов.

parasuk_ 18 июля 2018 | 20:37

danko1: Удальцов стойкий революционер, которому люто завидует жулик и стукач навальный :)

luger_max_otto 18 июля 2018 | 20:29

Увы, Чаплин- то Чаплин, но не Чарли Чаплин.

luger_max_otto 18 июля 2018 | 20:27

Не путайте с демонстрацией от официальных профсоюзов в МСК.

olegleon 18 июля 2018 | 20:08

даёшь пенсию в 35 лет!!!!

luger_max_otto 18 июля 2018 | 20:52

Отгадай, что ты как пропагадист получишь после краха режима моли?

ura_123 18 июля 2018 | 20:09

Ну может из искры разгорится пламя?

alex_d 18 июля 2018 | 20:42

ura_123: ну возгорится - и что? при бардаке передела власти, вы думаете, пенсии вырастут, а пенсионный возраст нет? серьезно?
или вам по фигу на пенсии, был бы повод развалить ненавистную страну?

savbensmb 18 июля 2018 | 20:56

alex_d: А Вы надеетесь, что двухмильярдные виолончели так и будут нам лапшу играть? И ничего не будет?

alex_d 18 июля 2018 | 21:03

savbensmb: до виолончелей мне дела нет. а вот до стрельбы на улицах и передела предприятий - есть. потому что второе повлияет непосредственно на меня.

savbensmb 18 июля 2018 | 21:05

alex_d:Каким образом?

alex_d 18 июля 2018 | 21:14

savbensmb: что "каким образом"? каким образом стрельба на улицах повлияет на меня? по-моему, это очевидно. дырки в теле довольно вредны для организма. гораздо вреднее виолончелей и уточек...

ura_123 18 июля 2018 | 21:09

alex_d: Боишься стрельбы,езжай в лнр или днр,на твоё усмотрение.

alex_d 18 июля 2018 | 21:11

ura_123: вот именно глядя на лднр, я и не хочу майдана у нас.

ura_123 18 июля 2018 | 21:07

alex_d: При бардаке? Странное у тебя представление про путинских дружков.
Кстати це хлопчик,не путай страну и государство.

eule 18 июля 2018 | 20:12

Эхо, определитесь, в Санкт-Петербурге или Москве. Вам пора в отпуск.

(комментарий скрыт)

inga_92_1 18 июля 2018 | 21:04

Можно ли получить электронные баллы (е-баллы) раньше выхода на пенсию? Скока хочешь! Приходи на акцию против пенс реформы - там любой полицейский с огромной радостью отвесит вам по е-баллу

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