На Сокольнической линии московского метро было остановлено движение поездов
Поезда не ездили от «Комсомольской» до «Парка культуры».Это произошло из-за того, что на «Лубянке» на рельсы упал пассажир. Он не пострадал и смог самостоятельно выбраться на платформу, — сообщает Интерфакс. По последним сообщениям, движение поездов восстановлено.
Комментарии1
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olegleon 18 июля 2018 | 19:57
"на «Лубянке» на рельсы упал пассажир. "
выпал из подвалов Лубянки?