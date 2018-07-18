На Сокольнической линии московского метро было остановлено движение поездов

Поезда не ездили от «Комсомольской» до «Парка культуры».Это произошло из-за того, что на «Лубянке» на рельсы упал пассажир. Он не пострадал и смог самостоятельно выбраться на платформу, — сообщает Интерфакс. По последним сообщениям, движение поездов восстановлено.