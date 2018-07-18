В Москве задержали сотрудницу штаба Гудкова Данилину и бывшего кандидата в муниципальные депутаты Кривдюка
В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба Гудкова Алину Данилину и бывшего кандидата в муниципальные депутаты Михаила Кривдюка за раздачу листовок в поддержку Олега Сенцова. Об этом «ОВД-инфо» сообщили в штабе Гудкова. Сотрудники полиции не говорят, куда повезут задержанных. «Покатаем по Москве», — цитируют полицейских в штабе. На вопрос о причине задержания полицейские ответили: «Откуда мы знаем, что вы раздаете? Объясним потом».
Олег Сенцова продолжает голодовку в колонии 66-й день. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 18 июля 2018 | 19:52
"Олег Сенцова продолжает голодовку в колонии 66-й день"
скоро рекорд Савчнко побьёт и пойдёт на новый рекорд!
cattt 18 июля 2018 | 20:03
olegleon: ЧТо за черт, я выходя из метро, порой и по две листовки получаю в виде кредитных карточек и ЧТО???
shplint_05 18 июля 2018 | 20:10
Надо у этого шумера спросить, как это он столько дней не ест и всё не сдохнет.
ukraina_biomusor 18 июля 2018 | 20:25
shplint_05: Они там у себя в кастрюлестане ,апосля мандана походу ваще не жрут ( ибо нечего ) и не дохнут , гены хохломора наверное !)))
sadda 18 июля 2018 | 20:03
Крысы путинские.
tuman13 18 июля 2018 | 21:02
sadda: А вы, дяденька, за террориста ратуете? Будем знать, что наши либералы поддерживают терроризм.
yurhip 18 июля 2018 | 20:35
"Откуда мы знаем, что вы раздаете?"
Ну наконец-то они признались, что не умеют читать.
serg4422 18 июля 2018 | 20:43
опять гудки...что-то их стало много...
klink 18 июля 2018 | 20:54
Конечно, Сенцов антидемократ и укр. империалист, но то, что он собирался взорвать памятник главному росс. экстремисту, заслуживает похвалы.
max3446 18 июля 2018 | 21:02
значит пустое место гудков еще и за терроризм оказывается. хотя глядя на него можно было это понять