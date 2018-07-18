В Крыму будет создан список российских и украинских общественных лиц, не признающих присоединение полуострова к России
В Крыму будет создан список российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, такое досье необходимо для информирования жителей полуострова. Правоохранительным органам данные передаваться не будут. По словам Форманчука, в список, среди прочих, войдут Борис Акунин, Александр Сокуров, Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и Ксения Собчак.
Комментарии10
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kottigr1 18 июля 2018 | 19:40
Гораздо проще составить список тех кто признает аннексию Крыма Путиным законной. Явно много сэкономят на чернилах и бумаге.
testmeter 18 июля 2018 | 19:45
kottigr1: Только список ЗА будет не "общественных лиц", а общественных жоп
aallttoo 18 июля 2018 | 19:40
Молодцы!
После составления списка заживут как в Норвегии.
Наверное.
cattt 18 июля 2018 | 19:40
Верна, их не пустят на пляжи и купаясь глотать проплывающее мимо говно.
andygo__ru 18 июля 2018 | 19:42
Хм... походит уже на некое нацистское подонство перед началом Второй мировой...
seryj_wolk 18 июля 2018 | 19:43
И меня, и меня включите.
asokol 18 июля 2018 | 19:44
«В Крыму будет создан список российских и украинских общественных лиц, не признающих присоединение полуострова к России»
А можно еще составить список лиц, не любящих черный кофий. С точки зрения закона эти списки совершенно равнозначными будут.
Хотя, наверное, говорить о законе как-то совсем не скрепно. Тогда пардон, пардон...
palmcoast___ 18 июля 2018 | 19:44
Что это за списак за такой?, как то, что из трех лиц - буя и двух яиц?
ura_123 18 июля 2018 | 19:44
И для чего информировать крымчан о тех кто не признаёт присоеденения острова Крим?
drgonish 18 июля 2018 | 19:46
[В Крыму будет создан список российских и украинских политиков, артистов и журналистов, которые не признают присоединение полуострова к России.]
Это так же осмысленно, как создавать список тех же лиц, не признающих итоги выборов президента РФ 2018 года.