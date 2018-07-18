Полторы тысячи человек пришли на митинг против повышения пенсионного возраста, который проходит в Сокольниках
Акцию проводят профсоюзы. В митинге участвуют также представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская солидарность» и других.
Несанкционированная акция против пенсионной реформы проходит также в Санкт-Петербурге. По оценкам нашего корреспондента, в ней участвуют около 400 человек. Очень много полиции. Пока никого не задерживают.
Комментарии5
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luger_max_otto 18 июля 2018 | 19:37
Мда. По большому счету- это попытка нынешних профсоюзов собрать тех, кто готов быть с ними... Да среди профсоюзов- по МСК чиновников профсоюзных больше.
cattt 18 июля 2018 | 19:38
luger_max_otto: Полторы тысячи человек пришли на митинг против повышения пенсионного возраста, а ВЕРЕВКИ и МЫЛО принесли???
kottigr1 18 июля 2018 | 19:38
Территория заселенная населением... Приходи любой и владей сколько влезет.. Эти все вытерпят.
vla7815 18 июля 2018 | 19:41
Полиция обязана задержать зачинщиков и инициаторов этих митингов - медвепутинских махинаторов, которые довели до этого страну.
savbensmb 18 июля 2018 | 19:45
А Шмаков, Шмаков тоже с ними? Вот бы на него посмотреть... (Почти Золотой телёнок).