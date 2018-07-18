Полторы тысячи человек пришли на митинг против повышения пенсионного возраста, который проходит в Сокольниках

Акцию проводят профсоюзы. В митинге участвуют также представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская солидарность» и других.

Несанкционированная акция против пенсионной реформы проходит также в Санкт-Петербурге. По оценкам нашего корреспондента, в ней участвуют около 400 человек. Очень много полиции. Пока никого не задерживают.