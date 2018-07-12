Личной информацией о предпочтениях пользователей Facebook владеют не только российские спецслужбы

Доступ к информации о личных предпочтениях и местонахождении пользователей, в использовании которой обвиняют российские спецслужбы, открыт в Facebook для любых торговых компаний, занимающихся подбором контекстной рекламы. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал управляющий директор Fishki.net Михаил Гуревич.

Он обратил внимание, что под персональной информацией в данном контексте подразумеваются «лайки», список друзей, предпочтения в музыке и т.д. М.Гуревич при этом подчеркнул, что личная переписка и банковские данные пользователей надежно защищены, и ни российские, ни иностранные спецслужбы не имеют к ним доступа.

«Доступ имели русские, малазийцы, украинцы, израильтяне, да и сами английские компании, которые занимаются Social Media Marketing или в принципе работают в интернете и активно используют Facebook как один из инструментов», — пояснил он.

По словам М.Гуревича, использование информации о вкусах пользователей социальных сетей характерно для современного рынка. Прежде всего, она обрабатывается для создания контекстной рекламы.

«Подобного рода настройки – таргетинг — используют фактически все коммерческие игроки. Если вы хотите донести какую-то информацию для определенной аудитории, вы этими настройками будете пользоваться. Это сделано для того, чтобы люди видели целевую рекламу, а рекламодатели обращались к своей целевой аудитории», — сказал М.Гуревич.

Он подтвердил, что российские спецслужбы весьма активно работают с этой информацией, проводя «социологические замеры» и вычисляя, насколько остро пользователи реагируют на те или иные темы, возбуждающие общественный интерес.

Накануне член британского парламента Дамиан Коллинз заявил, что у России и других стран был доступ к украденным личным данным миллионов пользователей Facebook. В апреле 2018 года социальная сеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей.