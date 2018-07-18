Футбольные клубы занимают три из первых четырех мест рейтинга самых богатых команд мира по версии журнала Форбс

Первые пять команд стоят больше четырех миллиардов долларов и футбольные клубы расположились на местах со второго по четвертое. Манчестер Юнайдет удалось оттеснить двух вечных испанских антагонистов – Реал и Барселону, хотя в спортивном отношении англичане проигрывают и существенно. В этом году Реал выиграл Лигу Чемпионов в третий раз подряд, а Манчестер Юнайтед не может это сделать уже 10 лет. Лидирует в списке все-таки представитель американского профессионального спорта – команда Национальной Футбольной Лиги Даллас Ковбойз, которая оценивается в 4 миллиарда 800 миллионов долларов США. Замыкает пятерку бейсбольный коллектив – Нью-Йорк Янкиз. В первой десятке представителей Европы больлше нет, зато в ней представлены все знаковые виды спорта, которые культивируются в США, кроме хоккея. На седьмом и восьмом местах баскетбольные клубы Нью-Йорк Никс и Лос-Анджелес Лейкерз.

Российских клубов в числе первых пятидесяти мест рейтинга Форбс нет.