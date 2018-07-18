Верховный суд отменил наказание задержанной на митинге сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
По его мнению, Ирина Юргилевич не должна была нести ответственность за неповиновение полиции во время несогласованной акции.
Речь идет об антикоррупционном митинге, прошедшем 12 июня прошлого года на Марсовом поле. Верховный суд посчитал, что зона ответственности Юргилевич охватывает только одну статью: нарушение правил проведения митинга, пишет «Фонтанка». За нее петербурженка уже получила наказание: после митинга 12 июня она была оштрафована на 10 тысяч рублей. Таким образом, отмечает Верховный суд, наказывать Юргилевич за неповиновение полиции нельзя, поскольку человек не может быть привлечен дважды за одно правонарушение. Напомним, согласно материалам дела, петербурженка продолжила участвовать в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального после требования полицейских разойтись. В результате ее привлекли по двум статьям: неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга. По мнению адвоката Александра Передрука, постановление Верховного суда означает, что многочисленные аресты граждан на несогласованных акциях были незаконны.
В Петербурге после антикоррупционного митинга 12 июня прошлого года были задержаны почти 900 человек.
Комментарии5
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banyi2 18 июля 2018 | 19:09
Это хорошо или плохо? Ведь теперь свалить не сможет )))
romashka__ 18 июля 2018 | 19:12
Как "оперативно" работает ВС.
Пора бы уяснить, что все сторонники Алексея Навального - настоящие граждане России и болеют всей душой за ее будущее.
rampa 18 июля 2018 | 19:29
banyi2: хорошо, если бы ты свалила в Сев.Корею. И тебе хорошо и России тоже
sasass 18 июля 2018 | 19:32
Верховный суд , видимо доживает последние денечки и поэтому правду не судит...
rusof_ob 18 июля 2018 | 19:36
Обьясните кто-нибудь этому передурку, где закон, и где росия.