Верховный суд отменил наказание задержанной на митинге сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге

По его мнению, Ирина Юргилевич не должна была нести ответственность за неповиновение полиции во время несогласованной акции.

Речь идет об антикоррупционном митинге, прошедшем 12 июня прошлого года на Марсовом поле. Верховный суд посчитал, что зона ответственности Юргилевич охватывает только одну статью: нарушение правил проведения митинга, пишет «Фонтанка». За нее петербурженка уже получила наказание: после митинга 12 июня она была оштрафована на 10 тысяч рублей. Таким образом, отмечает Верховный суд, наказывать Юргилевич за неповиновение полиции нельзя, поскольку человек не может быть привлечен дважды за одно правонарушение. Напомним, согласно материалам дела, петербурженка продолжила участвовать в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального после требования полицейских разойтись. В результате ее привлекли по двум статьям: неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга. По мнению адвоката Александра Передрука, постановление Верховного суда означает, что многочисленные аресты граждан на несогласованных акциях были незаконны.

В Петербурге после антикоррупционного митинга 12 июня прошлого года были задержаны почти 900 человек.