Федеральная прокуратура США попросила суд оставить под стражей россиянку Марию Бутину.

Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг.

Сторона обвинения утверждает, что ФБР обнаружил улики, которые свидетельствуют о контактах Бутиной с оперативными работниками российской разведки. В списке контактов россиянки обнаружены электронные адреса, которые обвинение связывает с ФСБ. Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Журналист газеты «Вашингтон Пост» Девлин Баррет сообщает, что, по данным ФБР, Бутина предложила некоему лицу секс в обмен на должность в Американской стрелковой ассоциации.