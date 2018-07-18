Федеральная прокуратура США попросила суд оставить под стражей россиянку Марию Бутину.
Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг.
Сторона обвинения утверждает, что ФБР обнаружил улики, которые свидетельствуют о контактах Бутиной с оперативными работниками российской разведки. В списке контактов россиянки обнаружены электронные адреса, которые обвинение связывает с ФСБ. Бутиной грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Журналист газеты «Вашингтон Пост» Девлин Баррет сообщает, что, по данным ФБР, Бутина предложила некоему лицу секс в обмен на должность в Американской стрелковой ассоциации.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 19:07
Я одно могу сказать. Случай - сомнительный, похож на охоту на ведьм. Насколько Я понял, эта женщина - из либералок. Близка по духу к Альбац, Алексашенко. Грязному копу Мюллеру ничего реального не удалось нарыть о вмешательстве в выборы, теперь как-то надо оправдать тот шум и те расходы (более 20 млн. долларов), которые потрачены на это расследование.
В Америке "правосудие" ничем не лучше, чем у нас. Много дел - чисто политических (Манафорт). В Америке американская гэбня ничем не лучше нашей. ФБР - логово поддонков и воров. Это не Я, это Трамп так о ФБР написал пару месяцев назад)). Исход дела определяется партийной принадлежностью судьи часто. Верховный суд часто голосует 5 на 4 в соответствии с парт. принадлежностью
Но тут вот в чём дело. Неоднократно бывал и бываю в US, Я уже писал на эту тему, езжу по вполне понятным поводам, всегда ко мне доброжелательное отношение, Я уже писал.
А что делает эта дамочка в D.C.? И множество ей подобных? Сколько же этих шустрых молодых девочек и мальчикофф из России обретается в D.C. Раздражают сильно истэблишмент.Лоббируют интересы людей, которые под санкциями, за хорошую плату. Насколько Я понял, у неё уже были проблемы в апреле, были у неё обыски и т.д. Надо было сразу уезжать, и всё.
Её заказчики, и она сама, оказались глупцами. Вместо того, чтобы "рвать когти", ибо время сейчас такое, ведут себя самонадеянно, слепо веря в американское правосудие. Придурки. Вот посидит 5 лет в амер. тюряге - поумнеет. Надеюсь, это урок для прочих шустрикофф из России в D.C.
Слишком много российских богачей и их обслуги (как правило, либералы) в Америке за эти годы обустроились - местный истэблишмент это очень сильно раздражает....хе-хе...
romashka__ 18 июля 2018 | 19:08
Марина Бутина круче Анны Чапман. Оказывается.
kottigr1 18 июля 2018 | 19:20
romashka__: Ещё один полковник ФСБ выведывал вражеские секреты раздвинув свои ноги ?
roman_i_olga 18 июля 2018 | 19:29
kottigr1: выловить накуй пиндосских судей прокуроров причастных и устроить им острые ощущения
ems1 18 июля 2018 | 19:10
А почему молчит наш МИД? Чтобы не портить карму нашему Наногению после футбольного шабаша?
ansh 18 июля 2018 | 19:13
"Патриотки" запутинки они такие. Всё для Родины, всё для вождя. На всё готовы.
compare 18 июля 2018 | 19:15
в "думе" наверное,уже готовят стульчик,для новоиспеченной "мата хари"))
fresh_breeze 18 июля 2018 | 19:22
"Зиновьевско-троцкистский заговор" made in USA.
Одна россиянка могла подорвать устои американского государства, КОШМАР!!! Если она и в самом деле замахнулась на такое, её надо проверить по части психиатра.
А если в самой Америке кто-то поверил, что такое возможно, то к психиатрам надо направить уже самих этих поверивших.
rusof_ob 18 июля 2018 | 19:41
Согласен с прокуратурой США, потому как, если приподнять подол юбки этой мадам, сразу будут видны яйца и кобура с автографом путена.