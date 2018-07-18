В городе Ершове директора школы Геннадия Лепехина оштрафовали за избиение подростка в школьном туалете

Как сообщил саратовский сайт «Взгляд инфо», директор возмутился из-за того, что 15-летний школьник курил, и несколько раз ударил его в грудь. Лепехин руководит школой больше 20-ти лет. Сейчас он находится в отпуске. Останется ли он на своем посту, пока неясно.