В городе Ершове директора школы Геннадия Лепехина оштрафовали за избиение подростка в школьном туалете
Как сообщил саратовский сайт «Взгляд инфо», директор возмутился из-за того, что 15-летний школьник курил, и несколько раз ударил его в грудь. Лепехин руководит школой больше 20-ти лет. Сейчас он находится в отпуске. Останется ли он на своем посту, пока неясно.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prusol 18 июля 2018 | 18:45
Да его гнать надо поганой метлой подальше от детей. Ничего себе - соразмерность наказания: за избиение ребёнка всего лишь штраф. Этот "директор" - опасен для окружающих. Его директорство - это тем более отягчающие обстоятельства. Родители мальчика должны добиваться строго наказания этой сволочи, которая позволила себе поднять свою поганую руку на их ребёнка.
odobryam_s 18 июля 2018 | 18:57
prusol: Не скажите. Только теоретики могут так рассуждать. Ребенок ребенку рознь! В 15 лет немало вполне сформировавшихся подонков, которым место сначала на "малолетке", а потом пожизненно "на зоне", подальше от нормальных людей. Наверняка этот малолетний поганец вел себя по-хамски и с особым цинизмом!
sscull 18 июля 2018 | 19:00
odobryam_s: Согласен. В моей школе был класс коррекции. Так оттуда 90% либо село, либо спилось, либо сторчалось. Какие это были детки в 15 лет лучше и не вспоминать.
odobryam_s 18 июля 2018 | 19:06
sscull: Ярос в семье военногои родители не могли выбирать ни место жительства, ни школу для меня. Соответственно. Довелось мне поучиться в Евпраксинской восьмилетней школе, что в Астраханской области. Думаю, на данный момент процентов 90 моих соучеников (бывших мальчиков) либо отсидели, либо сидят, либо спились, либо уже похоронены! Евпраксино - гиблое место! Там в те годы была "химия", ну и контингент соответствующий.... Мрак.... Вся Россия в Евпраксине отражена, как в капле росы!
rusof_ob 18 июля 2018 | 19:23
odobryam_s: Евпраксино - гиблое место!
Для меня вся росия Евпраксино. ИМХО.
andreyoo 18 июля 2018 | 19:31
odobryam_s: А я вот вспоминая твои посты не уверен, что ты не оказался в счастливых 10%
prusol 18 июля 2018 | 19:14
odobryam_s: Даже "хамство" и "особый цинизм" в поведении подростка не даёт право кому-бы то ни было, а уж тем более директору-педагогу, распускать свои неконтролируемые собственными мозгом и умом грязные руки.
polikarpich 18 июля 2018 | 19:17
prusol: Тут, похоже, картина ясная. Как надену портупею...
:-)
prusol 18 июля 2018 | 19:21
polikarpich: А это Вы о чём?
odobryam_s 18 июля 2018 | 19:26
prusol: Наверное о том, что сам никогда не имел опыта воспитания подростков. Даже воспитание своих детей (если у него есть) отдал на откуп школе.... Фигли? Сам палец о палец не ударил, зато все должны его уёбка воспитывать!
prusol 18 июля 2018 | 19:32
odobryam_s: Немного грубовато, но, по сути - верно.
polikarpich 18 июля 2018 | 19:30
prusol: О комментариях Одобрямса.
Как можно относиться к подобному:
"Любой нормальный директор школы, будь его воля, недрогнувшей рукой подписал бы представление на "малолетку" каждому второму ученику своей школы! Чтобы очистить ее от всякой погани!!!!!! "
Про 15-летнего подростка - "урод", "ушлёпок", "уебок", "погань"... За то, что он курил в туалете.
Так и хочется спросить: "Ты дебил? Или тебя чмырили со страшной силой в детстве, что вероятнее всего?"
prusol 18 июля 2018 | 19:34
polikarpich: А при чём "портупея"?
polikarpich 18 июля 2018 | 19:36
prusol: Да помнится, он тут как-то намекал на службу в армии.
prusol 18 июля 2018 | 19:39
polikarpich: А "служба в армии" - это плохо?
odobryam_s 18 июля 2018 | 19:19
prusol: Согласен. Я бы вызвал полицию и органы опеки, предварительно засняв происходящее. Уж что-что, а "привод" уроду обеспечил бы. А там постановка на учет и при первой же возможности - изгнание из нормальной школы в специализированное учебное заведение. Даже голоса бы не повысил!
prusol 18 июля 2018 | 19:26
odobryam_s: Правильно, Вы просто поступили бы разумно и законно, как и подобает взрослому, умному и думающему о последствиях своих поступков человеку.
andreyoo 18 июля 2018 | 19:33
prusol: Правильно, Вы просто поступили бы разумно и законно, как и подобает взрослому, умному и думающему о последствиях своих поступков человеку.
... и вылетели бы с работы с большей вероятностью, чем сейчас.
prusol 18 июля 2018 | 19:36
andreyoo: То есть, Вы за битьё школьников?
perestarok 18 июля 2018 | 19:29
odobryam_s: ". Я бы вызвал полицию и органы опеки"
А им всем это надо?
sscull 18 июля 2018 | 18:46
Школьник какое-нибудь быдло?
olegleon 18 июля 2018 | 18:55
хрен знает что там было, но где штраф подростку за курение в общественном месте?
об этом почему не сообщают??
odobryam_s 18 июля 2018 | 19:00
olegleon: Почти уверен, что этот ушлепок либо живет в неполной и асоциальной семье, либо сын какого-нибудь привластного поганца! Вероятность взращивания уебков и в том и в другом случае примерно одинакова.
polikarpich 18 июля 2018 | 19:07
odobryam_s: Что-то у вас все ушлёпки получаются, кроме директора. Мы тоже курили и в туалетах и не в туалетах, за углом, особенно в старших классах. И даже просто под окнами.
olegleon 18 июля 2018 | 19:29
polikarpich: вот именно, что "за углом", а то и вообще в соседнем дворе. до курения в школе только отморозки опускались.
polikarpich 18 июля 2018 | 19:39
olegleon: Вот только не надо! Школа у нас была самая обычная. Без всяких особых отморозков.
Даже две школы, в которых я учился. Одна вообще с физико-математическим уклоном.
Вполне обычное явление.
dmitry35 18 июля 2018 | 19:04
Нет, вы нам здесь мозги не пудрите. Возмутился - это одно. а избиение - совершенно другое. "Эхо" - ваши журналисты в состоянии составить объективную оценку события, или вы руководствуетесь другими принципами - чем хуже в России, тем лучше для рейтинга "Эха"?
odobryam_s 18 июля 2018 | 19:10
dmitry35: Это Вы так, небось, ради троллинга изгаляетесь, не? Любой нормальный директор школы, будь его воля, недрогнувшей рукой подписал бы представление на "малолетку" каждому второму ученику своей школы! Чтобы очистить ее от всякой погани!!!!!!
polikarpich 18 июля 2018 | 19:12
odobryam_s: Вы, вообще, в адеквате? В своём уме?
rusof_ob 18 июля 2018 | 19:19
Гены вертухая-садиста, ничего не поделаешь. Еще не одно поколение школьников на росии вырастет с переломанными ребрами.
perestarok 18 июля 2018 | 19:31
rusof_ob: "Гены вертухая-садиста"
Тут гены на гены наркомана.
perestarok 18 июля 2018 | 19:26
"Как сообщают СМИ, директор возмутился из-за того, что 15-летний школьник курил, и несколько раз ударил его в грудь…"
Таким образом директор заботился о здоровье школьника, выбивая из его груди дым с никотином.
nehoroshiy 18 июля 2018 | 19:43
Может шлёпнул слегка. но в сортире- это символично.