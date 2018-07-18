Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд» разрешили вернуться на полуостров

Об этом заявили в пресс-службе украинской прокуратуры. Там отметили, что экипаж не удерживается на территории Украины. Ранее сообщалось, что морякам вернули российские паспорта.

Судно «Норд» под российским флагом было задержано в Азовском море Госпогранслужбой Украины 25-го марта.