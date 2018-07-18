Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд» разрешили вернуться на полуостров
Об этом заявили в пресс-службе украинской прокуратуры. Там отметили, что экипаж не удерживается на территории Украины. Ранее сообщалось, что морякам вернули российские паспорта.
Судно «Норд» под российским флагом было задержано в Азовском море Госпогранслужбой Украины 25-го марта.
Комментарии16
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sscull 18 июля 2018 | 18:48
Поприжали хохлам хвост обысками всех их судов...Кто-то стал терять деньги, ну вот и результат.
banyi2 18 июля 2018 | 18:57
sscull: ЧМ закончился просто, сейчас мало ли что ...)))
dubitabam 18 июля 2018 | 19:01
banyi2: конечно, мало ли что, Азовское море перекрыли москали клятые так, что ни вздохнуть, ни охнуть:))))
olegleon 18 июля 2018 | 18:53
вот что встреча президентов животворящая делает!
prostovanya 18 июля 2018 | 18:55
olegleon: sscull: Чё, синтепоновые - опять желаемое за действительное?
parasuk_ 18 июля 2018 | 19:00
Нагнули пересичных. Впрочем, свидомый рагуль существо забавное: дашь ему в морду - обижается, а не дашь - сам в драку лезет :)
mikr 18 июля 2018 | 19:03
Не думаю, что на этом инцидент закончен. Украина должна вернуть судно, компенсировать потерю улова, заплатить морякам все издержки, связанные с пребыванием в неволе и потерей времени, и принести извинения России и экипажу судна с обещанием больше так не делать. В противном случае погранслужба РФ будет продолжать кошмарить украинские суда в акватории Азовского моря.
eslichestno 18 июля 2018 | 19:04
Зачем их вообще задерживали? Бараны!
sokal123 18 июля 2018 | 19:08
А могли и не разрешить.
penderezky 18 июля 2018 | 19:09
Эффективная работа ФСБ. Молодцы. Не стоит обижать наших работяг. За ними могут прийти серьезные дяди и наказать.
murad_manapov 18 июля 2018 | 19:12
а само рыболовецкое судно где?
solonko 18 июля 2018 | 19:15
Четыре месяца таких вот "приключений" для этого экипажа за их правонарушение - достаточно, штрафы и судно остались в Украине. Никто их пожизненно удерживать и не собирался. Так что, россияне, "победа" у вас какая-то не эпическая, точнее - совсем не победа, а естественный ход событий.
tiridas 18 июля 2018 | 19:17
При этом прокуратура считает моряков гражданами незалежной и уголовные дела НЕ ЗАКРЫЛА
andreyoo 18 июля 2018 | 19:39
tiridas: А ты молодец, позитивный!
... прокуратура считает моряков гражданами незалежной
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Только вот. Украина вернула им российские паспорта и выезжали они, как я понимаю, по ним.
и уголовные дела НЕ ЗАКРЫЛА
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Но не стала возражать против выезда подследственных за границу.
gotirbit 18 июля 2018 | 19:17
"экипаж не удерживается на территории Украины." Они просто сами с 25 марта решили остаться... А деньги? Командировочные, суточные, проживание, питание, медпомощь ( у капитана гипертонический криз). Теперь понятно что со свидомыми надо быть осторожными в словах и поступках.
andreyoo 18 июля 2018 | 19:35
Т.е. что, Украина признала российские паспорта крымчан? Так и до признания российского статуса всего полуострова недалеко