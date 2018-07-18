Бывший начальник главного следственного управления СК Александр Дрыманов отказался от дачи показаний

Как сообщает «Росбалт», во время предварительного следствия он уверял, что не знает ни про какие взятки. На допросе Дрыманов много ругался, кричал и заявлял, что стал жертвой провокации. По словам Дрыманова, делом в отношении Андрея Кочуйкова занимался его заместитель Денис Никандров. В свою очередь, тот утверждает, что несмотря на то, что Кочуйков не был освобожден из СИЗО, клиент решил оставить сотрудникам СК ранее выплаченную взятку в миллион долларов. При этом именно Дрыманов рекомендовал посреднику Дмитрию Смычковскому временно покинуть страну, когда этим делом занялась ФСБ.