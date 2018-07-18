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18:35, 18 июля 2018

Бывший начальник главного следственного управления СК Александр Дрыманов отказался от дачи показаний

Как сообщает «Росбалт», во время предварительного следствия он уверял, что не знает ни про какие взятки. На допросе Дрыманов много ругался, кричал и заявлял, что стал жертвой провокации. По словам Дрыманова, делом в отношении Андрея Кочуйкова занимался его заместитель Денис Никандров. В свою очередь, тот утверждает, что несмотря на то, что Кочуйков не был освобожден из СИЗО, клиент решил оставить сотрудникам СК ранее выплаченную взятку в миллион долларов. При этом именно Дрыманов рекомендовал посреднику Дмитрию Смычковскому временно покинуть страну, когда этим делом занялась ФСБ.

Комментарии

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danko1 18 июля 2018 | 18:37

Несознанка- это главное оружие наших преступников во власти.
С Путина пример берут, который очевидные факты отрицает.

olegleon 18 июля 2018 | 18:46

danko1: так Титиев тоже в несознанку ушёл, как и Серебренников. с кого они пример берут?

fosst13 18 июля 2018 | 19:07

danko1: этого дядю полицаю ВВП сажают, а тот как сам ВВП себя ведёт!
Истинно, разруха в головах, а не клазетах.

tks 18 июля 2018 | 18:43

Поведение начальника Следкома по Москве весьма интересно, показательно и поучительно.

odobryam_s 18 июля 2018 | 18:45

tks: Типа. его на должность назначили за красивые и непередаваемо честные глаза....Вот прям отыскали на помойке бриллиант и вознесли над всей помойкой....

prusol 18 июля 2018 | 18:59

tks: Господин любитель общих фраз, можно по пунктам? Первый - почему "интересно"? Второй - почему "показательно"? И третий - почему "поучительно"?

tks 18 июля 2018 | 19:01

prusol: Потому, что согласно УПК всецело ;')))

tks 18 июля 2018 | 19:03

Я же не обязан даже Вам раскрывать суть своего оценочного суждения, госпожа "Конкретика"?

prusol 18 июля 2018 | 19:16

tks: Но, выход на открытую дискуссионную площадку подразумевает возможность появления к Вам неудобных для Вас вопросов.

tks 18 июля 2018 | 19:20

prusol: И также подразумевает моё право отвечать Вам так, как мне удобно, не так ли, госпожа "Допрос с Пристрастием" ;))))

prusol 18 июля 2018 | 19:24

tks: И что в данном случае является "пристрастием"?

odobryam_s 18 июля 2018 | 18:43

Еще бы! Правдивые показания - верный путь на кладбище! Не так уж у него много было начальства, которому он не мог отказать в "заносе".... Просто напересчет. И фамилии, небось, совсем небезызвестные....

olegleon 18 июля 2018 | 18:48

odobryam_s: ты только представь, а сколько сейчас чиновников валидол пьёт, спрашивая "ну кого он там назвал?"

odobryam_s 18 июля 2018 | 18:52

olegleon: Не удивлюсь, что и этот хенерал не доживет до суда..... Не он первый, не он и последний. Мелькнет в новостях и все.

olegleon 18 июля 2018 | 19:23

odobryam_s: - от чего он умер?
- да грибы отравленные съел
- а почему весь в синяках?
- так есть не хотел

odobryam_s 18 июля 2018 | 19:29

olegleon: вот и пришлось с балкона упасть.... Три раза....

varangian2011 18 июля 2018 | 18:48

На такие должности в нашей стране честных людей не назначают. Уже одного этого хватит чтобы не верить ему о каких-либо провокациях.

valia47 18 июля 2018 | 18:56

У нас уже сталинское правосудие для номенклатуры, а для народа нет. Только точечные посадки для особо активных. Согласитесь, что не так уж и плохо. Купаешься в роскоши и засыпаешь вспоминая Улюкаева.

prusol 18 июля 2018 | 18:56

Ему нечего сказать людям?

tks 18 июля 2018 | 19:09

prusol: Людям? А это кто? ;')))

prusol 18 июля 2018 | 19:18

tks: Это иногда даже похожие на Вас живые существа.

ter234 18 июля 2018 | 19:03

Никогда нельзя давать показания. Никогда. Пусть камера, СИЗО, год под стражей, неопределенность-- никогда нельзя давать показания.

tks 18 июля 2018 | 19:06

ter234: "Чистосердечное признание облегчает душу и увеличивает срок" ©

odobryam_s 18 июля 2018 | 19:15

tks: Кому, как не ему лучше всех знать золотое правило поведения на допросе!
"Мало скажешь - мало дадут.
Много скажешь - много дадут.
Все скажешь - все и дадут"!

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