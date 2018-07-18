Федеральная прокуратура США попросила суд оставить под стражей россиянку Марину Бутину

Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг.

Напомним, Бутину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10-ти лет лишения свободы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила сегодня, что обвинения против Бутиной не имеют никакой фактической базы. По ее мнению, задержание россиянки специально приурочили к саммиту Путина и Трампа, чтобы минимизировать эффект от встречи двух президентов.