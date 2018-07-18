Федеральная прокуратура США попросила суд оставить под стражей россиянку Марину Бутину
Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг.
Напомним, Бутину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10-ти лет лишения свободы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила сегодня, что обвинения против Бутиной не имеют никакой фактической базы. По ее мнению, задержание россиянки специально приурочили к саммиту Путина и Трампа, чтобы минимизировать эффект от встречи двух президентов.
Комментарии25
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banyi2 18 июля 2018 | 18:36
Вот с кого хохлы пример берут, заложников брать... Зря, мне кажется, может отмашка быть. И на санкции наплюём....
banyi2 18 июля 2018 | 18:40
banyi2: Я конечно не настаиваю, но почему бы не взять под стражу парочку граждан США, которые например с Альбац или Латыниной встречались, или с сотрудниками МИДа РФ? ))
kottigr1 18 июля 2018 | 19:00
banyi2: но почему бы не взять под стражу парочку граждан США
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А кто тебе потом гуманитарные окорочка слать будет, после того как Путин оставит россиян лишь с бесплатным валежником ?.. Сдохнешь ведь от безделья с голоду..
fosst13 18 июля 2018 | 19:03
kottigr1: ты был бы смешным, если бы не был таким тупым. Ох уж эти каникулы.
kottigr1 18 июля 2018 | 19:06
fosst13: Вот поэтому ты опять второгодник..
ltvjrhfn1 18 июля 2018 | 19:04
kottigr1: "А кто тебе потом гуманитарные окорочка слать будет"
вот поэтому ты всегда лижешь тому кто сильнее тебя?
kottigr1 18 июля 2018 | 19:11
ltvjrhfn1: Вы бы свою пайку, получаемую из хозяйских рук Путина на всех не обобщали..
Полируйте до блеска.. Путину наверняка это нравится.
vlabumur 18 июля 2018 | 18:42
специально приурочили к саммиту Путина и Трампа, чтобы минимизировать Эффект.
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Я конечно дико извиняюсь А этот третий Эффект он тоже президент?
cattt 18 июля 2018 | 18:59
И здорово получится Бутину к Буту в одну тюрьму!
olegleon 18 июля 2018 | 18:44
"Сторона обвинения заявила, что Бутина может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог, — сообщает агентство Блумберг. "
и ни один хомячок не визжит "да куда Серебренников убежит"! ой, т.е. Бутина )))
"двойные стандарты? нет, не слышали" ((с) правозащитные организации и хомячки)
kottigr1 18 июля 2018 | 18:58
olegleon: Серебренников гражданин США !?..
fosst13 18 июля 2018 | 19:05
kottigr1: а вы реально очень глупы, не понимая, что иронизируется позиция фанатов Сисяна по отношению к заключенным.
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 19:11
fosst13: Сисян это Хутин с обвисшими сиськами?
Удило ватное, тебе намекнули, но ты по причине умственной отсталости понимаешь только предельно прямую речь.
Серебреников гражданин Путирашки, и ему из бензоколонки бежать некуда.
Бутина тоже гражданка Путирашки, и потому из США, может спокойно сбежать к родным берёзкам.
А так будет сотрудничать со следствием, сдаст всех путирастов, и чище станет воздух, во всяком случае у амеров.
И да, удило, Серебреникова обвиняют в том, что он взял деньги и не поставил спектакль, на который ходили тысячи человек.
Уже дошло или ещё добавить, номерной поварёныш?
fosst13 18 июля 2018 | 19:16
honduras_na_colime: ваш ник полностьб описывает ваше ментально состояние! Продолжайте писать, вы ккак ходячиц цирк, ник ваш в тему,э. )
olegleon 18 июля 2018 | 19:27
honduras_na_colime: дебилушка, ты узнай сколько светит за "обнал" и "уход от налогов" в штатах и радуйся, что Серебренникова судят в России.
а про "бежать некуда", ты расскажи тем, кто дёру дал, как только дела возбуждали. где сейчас половина ЮКОСа? а ведь они граждане России.
где был Березовский, Литвиненко и т.п, находясь под следствием? дёру дали, аж пятки сверкали
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 19:33
olegleon: Та ты шо!
А сколько в США дадут за виолончели Ролдугина?
Вот именно.
olegleon 18 июля 2018 | 19:40
honduras_na_colime: т.е. воровство одних ты оправдываешь воровством других?
kottigr1 18 июля 2018 | 19:13
fosst13: Вас недавно из психушки выпустили ?
aleksei123m 18 июля 2018 | 18:45
Раз Захарова говорит, что нет оснований, значит точно есть.
semen2026 18 июля 2018 | 18:49
манька облигация рассчитала эффект от встречи...!)))
sscull 18 июля 2018 | 19:02
Ох, мля, сколько сейчас было слюней, если бы американку за туже деятельность закрыли бы...
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 19:23
sscull: Удило ватное, в США одна из самых продвинутых и эффективных в мире правоохранительных систем.
А на твоей углеводородине - всего лишь средневековая пародия на неё.
Поэтому свои ватные аналогии можешь свернуть в трубочку и задвинуть себе в место, которым думаешь.
sscull 18 июля 2018 | 19:46
honduras_na_colime: Хохол по привычке погордился чужой страной и???
Чем это опровергает мой коммент?
y20160414 18 июля 2018 | 19:07
«может совершить побег в том случае, если ее отпустят под залог»
А если не под залог, а просто ноги вырвать?
murad_manapov 18 июля 2018 | 19:10
если бы эта гражданка не была связана со спецслужбами, никакой мид за неё не впрягался бы