Президент Торпедо Елена Еленцева выступила с заявлением по поводу недовольства болельщиков трансферной политикой клуба. На днях официально объявлено о переходе в команду защитника Эрвинга Ботаки. Фанатов смутил цвет кожи новичка.

«В Торпедо уважают и стараются прислушиваться к мнению разных групп болельщиков, однако расизм не имеет права на существование. Клуб твердо придерживается этой точки зрения и будет всячески бороться с проявлениями нетерпимости», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».