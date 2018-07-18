Президент Торпедо Елена Еленцева выступила с заявлением по поводу недовольства болельщиков трансферной политикой клуба
Президент Торпедо Елена Еленцева выступила с заявлением по поводу недовольства болельщиков трансферной политикой клуба. На днях официально объявлено о переходе в команду защитника Эрвинга Ботаки. Фанатов смутил цвет кожи новичка.
«В Торпедо уважают и стараются прислушиваться к мнению разных групп болельщиков, однако расизм не имеет права на существование. Клуб твердо придерживается этой точки зрения и будет всячески бороться с проявлениями нетерпимости», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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