Обозреватель газеты Спорт-Экспресс Игорь Рабинер подвергся нападению за свои статьи.

Его ударил бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков.

Рабинер — журналист, который писал о всех значимых скандалах в российском футболе и фигуранты вряд ли относятся к нему с симпатией, но повод для этого в данном случае был неочевиден. Коллега критически, но не выходя за рамки профессиональной этики, отозвался о работе Сергея Кирьякова в тульском Арсенале, из которого тренера вскоре уволили. Тем не менее он считает себя успешным наставником клуба, поскольку является единственным специалистом, который смог удержать тульский клуб в Премьер лиге. Об этом журналист и тренер как раз и поспорили в кулуарах Матч ТВ. Рабинер уходил из эфира, а Кирьяков должен был его сменить. В процессе они и столкнулись. Кирьяков поинтересовался не хочет ли Рабинер ему что-то сказать, а после того, как обозреватель произнес, что остается при своем мнении ударил его. По версии Кирьякова он не сдержался после того, как Рабинер назвал его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, с чем журналист не согласен. Подобные случаи в его карьере уже происходили. В одной из своих книг он описывал факты рукоприкладства по отношению к нему со стороны хоккеистов сборной России, выступающих в НХЛ. Ход делу Рабинер давать не намерен, хотя Спорт-Экспресс пообещал ему юридическую и финансовую поддержку.

Представители издания объявили, что отныне Кирьяков для них является персоной нон-грата.