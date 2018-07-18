В Таиланде выписали из клиник школьников и тренера, они в течение двух недель были заблокированы в затопленной пещере
В Таиланде выписали из больницы школьников и тренера, которые в течение двух недель были заблокированы в затопленной пещере. Дети приняли участие в пресс-конференции и ответили на вопросы журналистов ведущих мировых СМИ. Один из мальчиков рассказал, что приход спасателей был настоящим чудом
В свою очередь, тренер Екапол Чатнавонг рассказал, что дети пытались самостоятельно выбраться из пещеры
За спасательной операцией следили во всем мире. В ней участвовали десятки опытных водолазов, в том числе, иностранцы.
Комментарии2
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zemljanka 18 июля 2018 | 18:44
Поздравления!
В истории спасения жизней всем миром замечательная страница.
vbsvob 18 июля 2018 | 18:46
Две недели держали в изоляции, готовили к пресс-конференции, наверное.