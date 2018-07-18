Европейская комиссия оштрафовала Гугл на 4 миллиарда 340 миллионов евро
Европейская комиссия оштрафовала Гугл на 4 миллиарда 340 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС и «незаконные ограничения для производителей Андроид-устройств»
Гугл должна в течение 90 дней прекратить незаконную практику, — заявила еврокомиссар по вопросу конкуренции Маргрет Вестагер.
Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.
В свою очередь, Гугл объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. «Андроид» расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.
Комментарии3
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koshkaedu 18 июля 2018 | 18:33
Сколько пойдёт Великобритании? Она ещё не вышла?
hz6691 18 июля 2018 | 18:36
Еврочиновки не способны создать условия для возникновения сильного игрока в евросоюзе и от бессилия штрафуют тех, кто смог.
kazlevich1949 18 июля 2018 | 19:09
Проси больше всё равно получишь от мёртвого осла уши - ну оштрафовать ГУГЛ это одно - ещё деньги надо получить, я таки думаю, что Еврокомиссия быстрее будет марсиан оштрафовать и такие деньги с них получат...