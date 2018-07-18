Европейская комиссия оштрафовала Гугл на 4 миллиарда 340 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС и «незаконные ограничения для производителей Андроид-устройств»

Гугл должна в течение 90 дней прекратить незаконную практику, — заявила еврокомиссар по вопросу конкуренции Маргрет Вестагер.

Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.

В свою очередь, Гугл объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. «Андроид» расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.