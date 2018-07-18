Рубль ускорил падение на торгах в Москве на фоне сообщений из США
Рубль ускорил падение на торгах в Москве на фоне сообщений из США — республиканцы в Конгрессе лоббируют законопроект, который позволит ввести новые санкции против России в обход Белого дома. Сейчас на бирже доллар стоит 63 рубля 14 копеек, а евро — 73,30.
За семь торговых дней российская валюта подешевела более чем на рубль, — отмечает интернет-издание Финанз.ру.
Комментарии8
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vlastimil_popogrebski 18 июля 2018 | 18:27
Хана деревянному. Скупаем муку и водку
ura_123 18 июля 2018 | 18:46
vlastimil_popogrebski: Да вы батенька гурман! Настойка боярышника и кора дуба)))
ura_123 18 июля 2018 | 18:49
Щаз ватиновые заблеят и замычат про ШАНМЫРК и камни с неба)))
malinskii 18 июля 2018 | 18:50
куда смотрит "трампнаш"?
anji70 18 июля 2018 | 18:51
Удачно Путин переговоры провёл.
apels 18 июля 2018 | 19:13
Вот и результат беседы с Трампом :) Республиканцы вынужденны купировать бледный вид своего президента.
leonln1970 18 июля 2018 | 19:22
ура! ПАБЕДА!!! теперь нам будут давать за один доллар больше рублей....
lapsha 18 июля 2018 | 19:24
А куда девать эти доллары, если банки откажутся их принимать. Уже сейчас валюту в казанских банках можно сдать только в идеальном состоянии. Сложил пополам купюру - не берут.