Рубль ускорил падение на торгах в Москве на фоне сообщений из США — республиканцы в Конгрессе лоббируют законопроект, который позволит ввести новые санкции против России в обход Белого дома. Сейчас на бирже доллар стоит 63 рубля 14 копеек, а евро — 73,30.

За семь торговых дней российская валюта подешевела более чем на рубль, — отмечает интернет-издание Финанз.ру.