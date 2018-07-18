Россия сократила вложения в американские гособлигации

Теперь они составляют почти 15 миллиардов долларов, и это наименьшее значение за последние 11 лет.

Это в большей степени политический жест, чем экономический, — сказал в эфире «Эха» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев.

Михаил Беляев добавил, что замену американским ценным бумагам будет тяжело найти, поскольку они считались наиболее предпочтительными.