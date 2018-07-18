Россия сократила вложения в американские гособлигации
Теперь они составляют почти 15 миллиардов долларов, и это наименьшее значение за последние 11 лет.
Это в большей степени политический жест, чем экономический, — сказал в эфире «Эха» экономист, главный эксперт «Финэк» Михаил Беляев.
Михаил Беляев добавил, что замену американским ценным бумагам будет тяжело найти, поскольку они считались наиболее предпочтительными.
Комментарии3
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danko1 18 июля 2018 | 18:31
У кого-то прирастет количество виолончелей.
kottigr1 18 июля 2018 | 18:36
danko1: Тают закрома Родины.
ura_123 18 июля 2018 | 18:53
danko1: Как вовремя,учитывая падение вечно деревянной валюты))))
А может и вкладывать уже нечего в высокодоходные бумаги пендостана,всё вложено в мундилиаду)))