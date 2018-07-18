Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января будущего года с 18 до 20%
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января будущего года с 18 до 20%. Доходы от роста налога обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение.
По прогнозу Минфина, повышение налога приведет к росту инфляции на полтора процента, — отмечает Коммерсант.
Комментарии3
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tvitov66 18 июля 2018 | 18:33
УРА! Вот теперь ЗА ЖИ ВЁМмммм! Это ПРОРЫВ!
podwodnik 18 июля 2018 | 18:38
"... Доходы от роста налога обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение ...".
Ротенбергу на мосты и Голиковой на "Арбидол"?
yuriykyvich 18 июля 2018 | 18:51
"Обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение". Обещать - не значит женится.
Хотя на "инфраструктуру" может и направят, надо же дружку Путина - Ротенбергу помочь. Ведь он Главный Строитель.