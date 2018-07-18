Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов — в частности, это Дагестан, Чечня и Москва
Об этом говорится в экспертном докладе фонда «Петербургская политика».
Как отмечают эксперты, минимальная публичная активность по этому вопросу наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы. ,
Ранее председатель думского Комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что 77 из 85 регионов направили в парламент отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Среди них не было ни одного отрицательного.
Комментарии1
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viktor1948 18 июля 2018 | 19:18
И что вы народу лапшу на уши вешаете? Кто поддержал? Администрации регионов, которые на жопе до 100 лет будут сидеть. А кто нибудь шахтёра, пахаря, водителя, и других, кто в поте лица пашет всю жизнь спросил, они согласны? Из 100 все
100 скажут что нет!!!! И ведь все это знают, но до чего уже лизать привыкли.