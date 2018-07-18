Мать ребенка-инвалида, которую обвиняли в продаже лекарств, продолжают вызывать на допросы

Екатерина Коннова долгое время не могла получить подтверждение о прекращении уголовного дела.

Екатерину Коннову допрашивали в центральном УВД, объяснения обязали дать в рамках новой доследственной проверки. По ее итогам «могут, как отказать в возбуждении уголовного дела, так и снова возбудить его», рассказал газете «Коммерсант» адвокат Юрий Манукян. «Меня заново гоняют на допросы, дальше продолжают издеваться», сказала Екатерина Коннова РБК. Защитник отметил, что срок проверки сообщения о преступлении составляет три дня, однако его могут продлить и чаще всего проверки ведут месяц. Об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в МВД официально заявили еще 6 июля. В Министерстве внутренних дел РБК заверили, что дело в отношении Екатерины Конновой не расследуют. У женщины двое детей, у сына врожденная инвалидность, мальчику необходимо лекарство диазепам для снятия эпилептических приступов. Препарат в медицине относят к психотропным. В России его не продают, и мама ребенка покупала лекарство через интернет. Когда Екатерина Коннова смогла получить препарат бесплатно, оставшийся решила продать в интернете. После чего ее задержали и завели уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Прекратили уголовное дело после широкого общественного резонанса, постановление выдали только сегодня, написала в своем Фейсбуке замдиректора Детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава

В детском хосписе «Дом с маяком» подчеркивают, что до решения проблемы с лекарствами законодательно все остальные родители детей с эпилепсией по-прежнему остаются под угрозой уголовного преследования.