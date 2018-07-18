Бывшего секретаря петербургского суда приговорили почти к 2 годам колонии поселения.

Ранее он заявлял о фальсификациях, которые практикуются в Октябрьском суде.

1 год и 10 месяцев колонии поселения. Такое решение вынес судья Калининского райсуда Геннадий Пилехин. При этом надлежит зачесть время, проведенное в СИЗО (а это почти год). Таким образом бывший секретарь октябрьского райсуда Александр Эйвазов должен освободиться через три дня. Это позитивный момент, уверен адвокат молодого человека Иван Павлов

«Два положительных обстоятельства. Первое — что фактически он освободил Александра, второе, что продемонстрировал всему миру, что дело носит политический характер»

Во время рассмотрения дела следствие утверждало Эйвазов якобы «на почве личной неприязни» к судье Ирине Керро не оформил часть протоколов заседаний. Сам Эйвазов рассказывал, что после увольнения к нему домой приходили полицейские и зампред суда, которые требовали подписать протоколы задним числом. Он отказался, судья выносила приговор без необходимых протоколов. Это не единственное нарушение, рассказывал «Эху Петербурга» Эйвазов

«У нее сожитель постоянно в совещательную комнату заходит, приходят родственники, включая маленьких детей, а это запрещено. В нерабочий праздничный день выносила решение, что тоже запрещено»

Несмотря на то, что Эйвазов выйдет через три дня и адвокат положительно расценивает приговор, защита намерена обжаловать это решение суда

Ранее Amnesty International признала Эйвазова узником совести. Согласно заявлению правозащитной организации его преследуют за осуществление своего права на свободу выражения мнений.