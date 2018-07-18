Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову

А также директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Они останутся под арестом до 22 августа и до 19 сентября, соответственно.

Накануне этот же суд разрешил им знакомиться с материалами дела до 1 сентября, хотя следствие просило этот срок ограничить.



Фигурантов дела Седьмой студии, которой руководил Кирилл Серебренников, обвиняют в мошенничестве с субсидиями от министерства культуры на 133 миллиона рублей, а сам Серебренников рассказал сегодня в суде, что субсидия обналичивалась, чтобы минимизировать налоги. Деньги тратились на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам.