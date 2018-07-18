Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову
А также директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Они останутся под арестом до 22 августа и до 19 сентября, соответственно.
Накануне этот же суд разрешил им знакомиться с материалами дела до 1 сентября, хотя следствие просило этот срок ограничить.
Фигурантов дела Седьмой студии, которой руководил Кирилл Серебренников, обвиняют в мошенничестве с субсидиями от министерства культуры на 133 миллиона рублей, а сам Серебренников рассказал сегодня в суде, что субсидия обналичивалась, чтобы минимизировать налоги. Деньги тратились на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам.
Комментарии2
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olegleon 18 июля 2018 | 18:24
"сам Серебренников рассказал сегодня в суде, что субсидия обналичивалась, чтобы минимизировать налоги"
т.е. он сам себе статью шьёт? или адвокат что-то гениальное придумал, или документы всё показывают и теперь Серебренникову только под дурачка косить остаётся
penderezky 18 июля 2018 | 19:26
Там сговор озвучен. Он тронулся. Сдал всех. Похоже он правда не преступник а идиот. Пепка-прыгни.
На следующий день к вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку-Прыгни и тот ему сказал: "Батьюска, вчела пан вахмистл говолил, что гоцудаль импелатол скотина, а войну мы плоиглаем. Ме-е... Гоп!" После дальнейшего разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее градчанский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков.