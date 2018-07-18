- "Рост доходов россиян в прошлом месяце продолжил замедляться"

Об этом сообщает Росстат. По его данным, реальные доходы в июне этого года выросли всего на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата в России в июне составила 45 800 рублей. Это на 4% больше, чем в мае.