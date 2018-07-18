Рост доходов россиян в прошлом месяце продолжил замедляться
Об этом сообщает Росстат. По его данным, реальные доходы в июне этого года выросли всего на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата в России в июне составила 45 800 рублей. Это на 4% больше, чем в мае.
Комментарии13
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polikarpich 18 июля 2018 | 17:40
А рост доходов вообще начинался? Уверенно заявляю, что в последние пять лет было только падение и оно продолжает ускоряться.
sparky 18 июля 2018 | 17:46
polikarpich: Видимо Вы по себе судите. А ведь есть чиновники и депутаты и прочие тьмы начальников. Вот вместе с ними ...
kottigr1 18 июля 2018 | 17:47
sparky: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Более 30% молодых россиян хотели бы уехать из России за границу и остаться там жить. Россия находится по качеству дорог ниже Бурунди и Бенина..
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
danko1 18 июля 2018 | 17:50
sparky: Нам надо порадоваться за ротенбергов, Сечина и прочее ворьё, за растущее число миллиардеров?
Даже по статистике за первый квартал, когда выплаты годовые идут в гос. корпорациях, идет резкий скачок средних доходов по стране.
Эти данные, как средняя температура по госпиталю, реальности не отражают, как и официальная инфляция, явно заниженная.
danko1 18 июля 2018 | 18:01
danko1: Самый объективный показатель доходов населения- это розничный товарооборот.
А вот он как раз и показывает существенный спад в этом году, что является показателем снижения доходов большинства населения.
nikolaitschi 18 июля 2018 | 17:53
polikarpich: Достаточно одному виолончелисту прибавить зарплату на миллиард долларов месяц и вся страна начинает лучше жить
odobryam_s 18 июля 2018 | 17:41
Знаем-знаем! Нам давно уже Центробанк объяснил, что никакого падения нет, а есть только "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ".... Так что, если вспомнить математику, если отрицательный рост замедлился, то это вполне себе хорошо! Стали медленнее падать....
liliyask 18 июля 2018 | 17:44
odobryam_s: да и средняя зарплата в 45 000 руб, это очень неправдоподобно. Ну или разрыв такой что если сложить 80 % нищенских зарплат и 5 % топ менеджеров то и вот вам средняя температура по больнице - 36 и 6)))
bondarenkovg 18 июля 2018 | 17:55
liliyask: У тебя два яблочка, у меня ни одного, а в среднем у нас по одному.
seryj_wolk 18 июля 2018 | 17:43
Когда перманентные лгуны говорят о замедлении роста, это значит, что падение уже на грани катастрофического.
zhrv 18 июля 2018 | 17:49
- "Рост доходов россиян в прошлом месяце продолжил замедляться"
Плачу! Мне по человечески жалко этих чиновников, у кого замедлился рост доходов.
Ведь у меня уже несколько лет наблюдается только рост расходов, а доходы падают. Так что, новость не про обычного человека.
semen2026 18 июля 2018 | 17:53
лилипуты у вас рост доходов...!))) но замедляется!)
orein51 18 июля 2018 | 17:58
во Хню несут так несут.... рост... охренеть...