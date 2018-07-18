Бывшего секретаря петербургского суда приговорили почти к 2 годам колонии поселения
Ранее он заявлял о фальсификациях, которые практикуются в Октябрьском суде.
1 год и 10 месяцев колонии поселения. Такое решение вынес судья Калининского райсуда Геннадий Пилехин. При этом надлежит зачесть время, проведенное в СИЗО (а это почти год). Таким образом бывший секретарь октябрьского райсуда Александр Эйвазов должен освободиться через три дня. Это позитивный момент, уверен адвокат молодого человека Иван Павлов
«Два положительных обстоятельства. Первое — что фактически он освободил Александра, второе, что продемонстрировал всему миру, что дело носит политический характер»
Во время рассмотрения дела следствие утверждало Эйвазов якобы «на почве личной неприязни» к судье Ирине Керро не оформил часть протоколов заседаний. Сам Эйвазов рассказывал, что после увольнения к нему домой приходили полицейские и зампред суда, которые требовали подписать протоколы задним числом. Он отказался, судья выносила приговор без необходимых протоколов. Это не единственное нарушение, рассказывал «Эху Петербурга» Эйвазов
«У нее сожитель постоянно в совещательную комнату заходит, приходят родственники, включая маленьких детей, а это запрещено. В нерабочий праздничный день выносила решение, что тоже запрещено»
Несмотря на то, что Эйвазов выйдет через три дня и адвокат положительно расценивает приговор, защита намерена обжаловать это решение суда
Ранее Amnesty International признала Эйвазова узником совести. Согласно заявлению правозащитной организации его преследуют за осуществление своего права на свободу выражения мнений.
Комментарии13
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olegleon 18 июля 2018 | 17:36
а если он вообще ничего противозаконного не сделал, то за что срок дали и признали виновным?
Эхо даже номер статьи УК забыло указать
sparky 18 июля 2018 | 17:36
Выдал судебные "тайны", получи срок.
danko1 18 июля 2018 | 17:42
sparky: Против путинского "правосудия" пошел, на котором режим держится.
Могли бы и организацию гос. переворота припаять, тому, кто пожелал закон в суде увидеть.
Так он еще может за соблюдение Конституции выступает? Тогда и ст. по экстремизму можно добавить.
stas12006 18 июля 2018 | 17:41
нашёлся один достойный человек во всей судебной системе - и тот армянин.
урусня - это позорные рабы на 99%
vlastimil_popogrebski 18 июля 2018 | 17:44
Пусть свечку поставит что его а камере не ухайдакали. Хотя ещё не всё потеряно, за 3 дня могут
venmud 18 июля 2018 | 17:50
"продемонстрировал всему миру, что дело носит политический характер"
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Да насрать всему миру на все дела в России. Только мы сами должны решать свои проблемы продажных судей, следователей , народных избранников и далее - по списку на 37 страницах.
zemljanka 18 июля 2018 | 17:51
Есть честный Александр Эйвазов. Респект.
За честность в судебной системе - срок.
tks 18 июля 2018 | 17:53
Вот уж препятствовал правосудию, как препятствовал! Можно сказать, вовсю препятствовал, супостат антисудебный!!
j_partizan 18 июля 2018 | 17:53
Суды позорятся по несколько раз за день.
polsan 18 июля 2018 | 17:58
Если он препятствовал правосудию, то какая статья?! Ну, уволили бы, а за что сажать?!
tks 18 июля 2018 | 18:01
polsan: Статья 294 УК РФ. Так и называется.
nikolaitschi 18 июля 2018 | 17:59
Посмотришь на дела Команды 29 и начинаешь понимать зачем нужна адвокатура и чем она могла бы заниматься. Вот кому имеет смысл помогать.
nikmag 18 июля 2018 | 18:05
Какие могут быть судьи в криминальной малине! Для тех кто знаком с законами РФ, понятно полная нелегитимность всех ветвей власти!!!