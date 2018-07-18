Рубль сегодня ускорил падение на торгах на фоне угрозы новых санкций США
Это произошло после сообщений о том, что республиканцы в Конгрессе лоббируют законопроект, который позволит ввести санкции против Москвы в обход Белого дома. Курс доллара к 3-м часам дня вырос до рекордного за две недели уровня – более чем 63 рубля. За семь торговых дней российская валюта подешевела без малого на полтора рубля к доллару. Евро добрался до максимальной за неделю отметки в 73 рубля 41 копейку, — сообщает сайт Finanz.ru.
Комментарии6
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kokapu 18 июля 2018 | 17:41
Опять наш клоп всех переиграл?
nds 18 июля 2018 | 18:05
kokapu: Чем больше ботокса на сантиметр длины, тем фееричней результат. Там же еще за ушами пришлось натягивать и подшивать...
olegleon 18 июля 2018 | 17:45
18 июня 63,45
3 июля 63,14
17 июля 63,05
"Рубль сегодня ускорил падение"
вопрос: что курят на Эхе?
kottigr1 18 июля 2018 | 17:51
olegleon: Курс доллара:
02.02.2013 - 30 рублей.
18.07.2018 - 63,45 рублей.
Спасибо Путину за Крым оплаченный из карманов всех россиян !
koshkaedu 18 июля 2018 | 17:52
olegleon: Погугли и уясни себе, что такое падение курса валюты (рубля)
по отношению, например, к доллару.
poluputing 18 июля 2018 | 17:55
olegleon: Олег Львович, поделитесь , что же курите вы? Что позволяет вам всё время быть на позитиве? Или вы просто даун?