Рубль сегодня ускорил падение на торгах на фоне угрозы новых санкций США

Это произошло после сообщений о том, что республиканцы в Конгрессе лоббируют законопроект, который позволит ввести санкции против Москвы в обход Белого дома. Курс доллара к 3-м часам дня вырос до рекордного за две недели уровня – более чем 63 рубля. За семь торговых дней российская валюта подешевела без малого на полтора рубля к доллару. Евро добрался до максимальной за неделю отметки в 73 рубля 41 копейку, — сообщает сайт Finanz.ru.