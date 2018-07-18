Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»
Об этом политик написал в своем Твиттере и опубликовал соответствующее заключение ведомства. Среди нарушений указаны ошибка в нумерации устава партии, а также нарушение закона о бухгалтерском учете – какое именно, не уточняется. Также Минюст отмечает, что согласно уставу в партию могут вступать люди без постоянного места жительства, что противоречит федеральному закону о политических партиях. По словам Навального, основания для отказа надуманные и противоречивые.
Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012-го года и уже в седьмой раз получает отказ Минюста.
Комментарии18
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rampa 18 июля 2018 | 17:35
держитесь, Алексей. Спасибо Вам за Ваше упорство и смелость
r88w556xl4 18 июля 2018 | 18:03
rampa: За что спасибо? За то, что именно благодаря его усилиям слово оппозиция в России ругательным стало?. Что "оппозиционные расследования" ассоциируются с фейками, демагогией, передёргиванием, популизмом? Никто столько не сделал для дискредитации оппозиции, сколько Навальный.
luger_max_otto 18 июля 2018 | 18:05
Подленько ведет себя минюст и главное- демонстрирует всем свою подлость...
sbk 18 июля 2018 | 17:38
А просто "нельзя" - трудно ответить, что ли?
olegleon 18 июля 2018 | 17:39
а зачем возможность включения бомжей в Устав вносил Навальный, если знал, что это нарушает закон? ради шумихи и пиара?
почему нельзя подать документы, которые полностью соответствуют закону и требованиям??
sbk 18 июля 2018 | 17:43
olegleon: А почему бомжи должны быть поражены в правах?
olegleon 18 июля 2018 | 17:49
sbk: может быть потому, что так трактует закон?
считаете, что имеют право, так побеждайте на выборах и меняйте закон
sbk 18 июля 2018 | 17:54
olegleon: Основной закон об этом ничего не говорит.
Права и обязанности у всех граждан одинаковы.
Остальное - от лукавого.
sscull 18 июля 2018 | 17:54
sbk: Есть требования закона. Плохие ли хорошие, второй вопрос. Регистрируй партию, проходи в Думу и меняй их, а не устраивай клоунаду.
Тем более, если ты оппозиционер, то и проверять тебя будут по полной. Все нужно делать на 200% правильно.
sbk 18 июля 2018 | 18:01
sscull: Да что вы заладили-то?
Дело ведь вовсе не в законе. А докопаться можно и до шрифта, и до запятых. А когда докопаться не до чего, начнутся технические сбои, отпуска, больничные сотрудников и т.п.
prusol 18 июля 2018 | 17:54
olegleon: Потому, что это будет скучно и неинтересно, и лишит возможности делать много шумных, грязных и почти кровавых заявлений. Политик, даже неудачливый, просто не может быть в тени долгое время.
boltzmann_ 18 июля 2018 | 18:01
olegleon: если человек с семьей живет в южных регионах в шикарном доме-автобусе со всеми удобствами (цена у него небольшая $10000), но без постоянной прописки в этом доме. Почему он не может вступить в партию Навального?
vlabumur 18 июля 2018 | 18:05
olegleon: а зачем возможность включения бомжей
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а Что бомж на территории РФ ущемлен в политических правах,на основании чего:?
Статьи 32 Конституции РФ
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Чем бомж отличается от Путина меньше ВРЕТ?
zver777 18 июля 2018 | 17:44
Точнее бы было название Россия 90-х.
s011ma 18 июля 2018 | 17:47
Напоминает анекдот про месячник культурного обслуживания: "... и унитаз приносил, и жопу показывал, но туалетной бумаги мне так и не продали."
prusol 18 июля 2018 | 17:50
Юрист по образованию не способен даже грамотно подготовить документы для регистрации? И это он планировал избираться Президентом страны?
nikmag 18 июля 2018 | 17:59
От страха мафия-власть всех уровней просто обезумила и творит беззаконие!!! Я очень рассчитываю, что партия РОССИЯ БУДУЩЕГО будет зарегистрирована! И я думаю, что пора Алексею выводить своих сторонников во всех городах на улицу для того, чтобы мафию-власть заставить зарегистрировать партию!!!
max3446 18 июля 2018 | 18:06
Михаил Костенко отсудил у ничтожества наврального 50 тысяч рублей, которые он сам пожертвовал мутанту с 46 размером ноги в качестве помощи при выдвижении в кандидаты на президентские выборы в России в 2018 году. Решение принял Савёловский районный суд Москвы.
— Исковые требования удовлетворить, взыскать в пользу Костенко 50 100 рублей, а также сумму по оплате госпошлины в размере 1700 рублей, — отмечает судья Ольга Иванова.
Так что миньоны наврального, что носили деньги ничтожеству перед президентскими выборами, вы можете по суду их вернуть. Судебная практика на вашей стороне, а срок исковой давности 3 года.
Но я призываю следственные органы обратить внимание, ведь деньги мутант с 46 размером ноги получал обманным путем, величая себя кандидатом в президенты, хотя прекрасно знал что никогда ему им не быть поскольку он урка.