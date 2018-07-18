Резкое обращение главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к местным политиками оказалось фейком

После того, как Хорватия дошла до финала чемпионата мира в России слова Далича приобрели особый вес. В тексте, который ему приписали, хорватские политики обвинялись в ухудшении жизни простых людей в стране. От них требовали не присваивать успехи команды для собственного пиара, поскольку достижения сборной никакого отношения к властям страны не имеют. Впоследствии оказалось, что журналист Игорь Примужич использовал для своего текста такую форму, как обращение от лица тренера, но множество изданий, не только в Хорватии, но и в России приняли это за чистую моменту и перепечатали на своих ресурсах. Единственно, что оказалось правдой, так это информация о том, что игроки и тренеры передали свои премиальные за чемпионат на благотворительность.

Сборная Хорватии стала серебряным призером чемпионата мира, проиграв в финале команде Франции со счетом 2:4.