Резкое обращение главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к местным политиками оказалось фейком
После того, как Хорватия дошла до финала чемпионата мира в России слова Далича приобрели особый вес. В тексте, который ему приписали, хорватские политики обвинялись в ухудшении жизни простых людей в стране. От них требовали не присваивать успехи команды для собственного пиара, поскольку достижения сборной никакого отношения к властям страны не имеют. Впоследствии оказалось, что журналист Игорь Примужич использовал для своего текста такую форму, как обращение от лица тренера, но множество изданий, не только в Хорватии, но и в России приняли это за чистую моменту и перепечатали на своих ресурсах. Единственно, что оказалось правдой, так это информация о том, что игроки и тренеры передали свои премиальные за чемпионат на благотворительность.
Сборная Хорватии стала серебряным призером чемпионата мира, проиграв в финале команде Франции со счетом 2:4.
Комментарии6
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cattt 18 июля 2018 | 17:14
Лучше бы мне отдали премиальные!
golodomor_ze__hohlokost 18 июля 2018 | 17:19
cattt: Куйтебевсраку, а не премиальные.
sparky 18 июля 2018 | 17:17
Единственно, что оказалось правдой, так это информация о том, что игроки и тренеры передали свои премиальные за чемпионат на благотворительность.
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Хорошая правда, пусть и единственная.
golodomor_ze__hohlokost 18 июля 2018 | 17:18
Журнашлюхи везде одинаковые, что в России, что в США, что в Хорватии.
smart2002 18 июля 2018 | 17:25
golodomor_ze__hohlokost: на хохлов уже всем давно положить, можешь не петушиться
olegleon 18 июля 2018 | 17:20
свободу слова демократическим и правдивым СМИ!!!
они же не могут соврать!