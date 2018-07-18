Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — заявил глава МВД Владимир Колокольцев
Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — в этом уверен глава МВД Владимир Колокольцев
Во время Чемпионата региональные управления МВД резко занижали публикуемую отчетность по уровню преступности. Издание «7х7» выяснило, что цифры правонарушений в период футбольного первенства в некоторых субъектах федерации были примерно в сто раз ниже обычного.
По неофициальным данным, из Москвы в канун Чемпионата в регионы поступило негласное указание не сообщать во время турнира о преступлениях.
Комментарии17
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cattt 18 июля 2018 | 17:12
Переоделись бандиты, теперь опять самими станут!
vezdehod 18 июля 2018 | 17:16
Они быстро исправятся и перейдут на повседневный образ работы - разгонять и вязать.
zver777 18 июля 2018 | 17:34
vezdehod: "разгонять и вязать." Если это касается белоленточного отребья, то я бы еще добавил - стрелять.
asokol 18 июля 2018 | 17:37
«заявил глава МВД Владимир Колокольцев»
Ну сцуко! Человек (?) с видом врожденного дегенерата Инфантино, руководитель ФИФЫ, заявляет о том, что проводимый егойной конторой чемпионат мира - лучший, человек с лицом Сократа и телом Геркулеса Колокольцев, начальник ментов, нахваливает своих же ментов. Ну, абассака! Они что, сговорились?
gregor 18 июля 2018 | 17:15
Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — заявил глава МВД Владимир Колокольцев
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Ну и ?
А для граждан России ?
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:15
Проявила нормально, да. Пусть и дальше проявляет.
seryj_wolk 18 июля 2018 | 17:16
Рфские полицаи улучшают свою плохую работу использованием лжи и продажной девки-статистики. Неудивительно. Страна жуликов, воров, плохих дорог, дураков и лгунов.
zemljanka 18 июля 2018 | 17:16
"Себя не похвалишь..."
olegleon 18 июля 2018 | 17:18
zemljanka: от скромности министр не помрёт.
furuncul1 18 июля 2018 | 17:19
Напрашивается предложение продлить режим ЧМ до выборов президента.
nigelliri56 18 июля 2018 | 17:23
Собственно, вот такая она российская статистика. Данные преподносятся с учетом пожеланий и выгоды власти. Показушность всему голова. Так было, так есть, так будет.
uhovostro 18 июля 2018 | 17:24
Да, да, конечно! Они очень старались проявить себя с лучшей стороны, ПОКА В ЭТОМ БЫЛА НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Но теперь всё будет по-старому, по-привычному, как в книге про солдата Швейка:
"Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил:
— Вы меня знаете?
— Знаю, господин лейтенант.
Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.
— А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!
Швейк невозмутимо-спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил:
— Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона.
— Вы меня не знаете,— снова закричал подпоручик Дуб.— Может быть, вы знали меня хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез!"
odobryam_s 18 июля 2018 | 17:46
uhovostro: Там еще есть круть! К сожалению, дословно не вспомню, а рыскать ао сети не хочется...
"Капитан сказал
- Вы, мерзавцы, думали, что эта комиссия вам поможет? Так вот: нихрена она вам не поможет!
И после чего мы всей ротой ходили и кричали во все горло: "Мы, мерзавцы, думали, что комиссия нам поможет! Но нихрена она нам не помогла"!!!!!!!!!!!!!!!!
kokapu 18 июля 2018 | 17:31
Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — в этом уверен глава МВД Владимир Колокольцев
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Типа, теперь, когда Чемпионат окончен и иностранцы разъехались, можно снова проявлять себя с худшей стороны?
semen2026 18 июля 2018 | 17:43
это о ком звонит колокольцев...!???)))
semen2026 18 июля 2018 | 17:45
теперь маски людей можно снимать!))) а ведь все иностранцы либерасты! как-то не разглядели врага! халатность!)))
bondarenkovg 18 июля 2018 | 18:03
Для чемпионата - лучшая сторона, теперь снова настоящая.