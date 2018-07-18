Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — заявил глава МВД Владимир Колокольцев

Российская полиция во время Чемпионата мира проявила себя с лучшей стороны, — в этом уверен глава МВД Владимир Колокольцев

Во время Чемпионата региональные управления МВД резко занижали публикуемую отчетность по уровню преступности. Издание «7х7» выяснило, что цифры правонарушений в период футбольного первенства в некоторых субъектах федерации были примерно в сто раз ниже обычного.

По неофициальным данным, из Москвы в канун Чемпионата в регионы поступило негласное указание не сообщать во время турнира о преступлениях.