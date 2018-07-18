Порядка 200 клиентов туроператора «Натали Турс» на данный момент остаются за границей

Такие данные привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Также пока не произведена выплата компенсаций, рассказала она.

Наши разумные туристы поняли, что на всем туристическом рынке ситуация нормальная, спокойная и стабильная. И что это проблемы конкретного туроператора со звучным известным именем и брендом, тем не менее финансово все-таки несостоятельного. В сложной ситуации сейчас туристы и туристические агентства, партнеры «Натали Турс», им сейчас непросто. Должен идти процесс выплаты компенсаций. По нашим данным, компенсации пока не выплачиваются. Идет сбор документов. Компания не прекращает свою деятельность, пытается по-прежнему выйти из этого штопора, хотя тактика поведения компании с каждым днем становится все более невнятной.

Ломидзе добавила, что остающиеся за границей клиенты «Натали Турс» должны вернуться в Россию уже в это воскресенье.