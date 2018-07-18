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17:09, 18 июля 2018

Жители Североуральска уже три дня остаются без питьевой воды

Это произошло после обвала русла реки Калья: в результате вода из-под крана оказалась загрязненной.

Власти Североуральска после ЧП обещали, что жители смогут получать по два литра бутилированной воды в день на человека. При этом выдача должна была производиться по паспортам. Однако на многих пунктах раздача, как пишет Znak.com, так и не началась. Собеседники издания рассказывают о больших очередях за водой. В некоторые микрорайоны завезли в десять раз меньше бутылок, чем предполагалось. Из-за этого, по словам депутата Североуральской городской думы Виктора Ильина, между жителями начались драки. Местные власти, отмечает Znak.com, подтвердили, что поставки воды сорвались «по техническим причинам», однако обещали, что сегодня жители будут ею обеспечены. Жителей же возмущает не только объем воды на человека в 2 литра, но и то, что городская мэрия оказалась не готовка к техногенной катастрофе. Ряд местных СМИ пишет, что люди в соцсетях призывают собраться у здания городской администрации и добиться встречи с ее представителями.

Североуральский бокситовый рудник, на территории которого произошел обвал русла реки Калья, обещал восстановить подачу чистой воды в дома к четвергу.

Комментарии

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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:09

Котики, скачем!!! Русским людям плохо! Не забываем громким шёпотом кричать про Слава Украине!

tvitov66 18 июля 2018 | 17:13

noxepy_7_40_: а причем тут Североуральск и Украина? То что на Урале стало хуже чем в Украине скажем спасибо тем, кто голосовал за нашего нацЛидера и его партию воров

noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:17

tvitov66: Молодец, котик! Отлично скачешь!

ostapbey 18 июля 2018 | 17:36

noxepy_7_40_раз на тебя наскакивать??
Да и еще раз.
Еще многомного много раз!
Тебе то, закаканцу, сколько раз безразлично?? 7-40??
Даже?.

cattt 18 июля 2018 | 17:16

noxepy_7_40_: Не американцы настреляли столько трупов, так вот вам, пейте водичку и трупным ядом!.

tag188 18 июля 2018 | 17:17

noxepy_7_40_: Лучше объясните, что там происходит?
Ну обвалился берег в реку -- с этим водозабор должен элементарно справиться.
Или в центре России в 21 веке водозаборы качают воду в краны жителям вообще, без всякой очистки?
Или там какой-нибудь скотомогильник обвалился, или хранилище промышленных отходов?

noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:20

tag188: cattt: И вы, котики, молодцы! Любо-дорого смотреть! Хорошо скачете! Не забываем про Славу Украину!

cattt 18 июля 2018 | 17:24

noxepy_7_40_: Рашке сала! Пейте водичку с говнецом!
А потом посетите дырку в полу с газеткой про путю, приятного вам времяпрепроваждения.

tag188 18 июля 2018 | 17:24

noxepy_7_40_: У Вас Украина сильно болит?
Поместите голову в холодильник, авось полегчает.
По существу, понимаю, сказать нечего?
Обвал берегов на реках -- обычное явление. Только в других местах люди без воды из-за этого не остаются.

tom_tom 18 июля 2018 | 17:18

Итак, в результате:
- рубль упал
- акции РФ упали
- нефть упала до 3-х месячного минимума
- цивилизованная западная пресса, абсолютно заслуженно, дружно возит ВВХ мордой по столу.

По-моему, неплохо встретились Трампушка и *уйло )

noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:23

tom_tom: Ахахаха! Котик скачет и одновременно выдает аналитеку! Котик, ты лучший!!!

ostapbey 18 июля 2018 | 17:34

Из под крана?? Слышь, noxepy_7_40_: капель ты накапал под кран??
Что аж в кране оказалась твоя проба на мельдониаль??
И на Сочи тоже!!
Даже...

shmuel63 18 июля 2018 | 17:58

ostapbey: В этом noxepy_7_40_ замечательна его бесчувсвенность к проблемам своих же соотечественников-россиян и зудящее желание любой ценой заработать свои 11.70 (или только 7.40?). "Нам, русским, хлеба не надобно: мы друг друга едим и тем сыты бываем". (Артемий Волынский, 1738 год.) Да, а где Max3434, пару дней назад предрекавший украинцам гибель от жажды из-за нехватки хлора для дезинфекци воды?

poluputing 18 июля 2018 | 17:59

noxepy_7_40_: аналитИка, к вашему сведению. Да и 2 литра вполне хватит для удобств с выгребной ямой. Мокшанцы - люди суровые, лопухи используют

kotoff123 18 июля 2018 | 17:38

noxepy_7_40_: Столько вреда сколько принес России Пуйло, ни одна Украина и не могла принести.

ostapbey 18 июля 2018 | 17:42

noxepy_7_40_раз ты не читал название речки???
А ведь менно из этой речки якуты черпают сырье для строительства памятников России..
Нужно уважать и русских какателей и якутских строителей..
Так какая речка загрязнилась от тебя?
Ну ка отвечай культурно, без мата и нецензурных слов!!
Даже..

ostapbey 18 июля 2018 | 17:45

Какая речка засорилась??
Калья??
КАЛья??
А чего иного ждать от Кальей речки жителям с домиками с дыркой в полу??
Не Одеколонная же речка.. не Ароматная..
Даже..

jager 18 июля 2018 | 17:27

Ничего не понимаю. Почему бы этим североуральцам не провести референдум и не добровольно не войти в состав РФ?
Вошли бы и проблем бы никаких не было.

fikus74 18 июля 2018 | 17:39

jager: лучше войти в состав округа г москвы. тогда заживут!

fikus74 18 июля 2018 | 17:37

ну а чё путину не звоните? он по канализации мастер

jetsam 18 июля 2018 | 17:57

воды в россии нет. во как.
а воздух остался?
или, то же, жиды выпили?

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