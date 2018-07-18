Жители Североуральска уже три дня остаются без питьевой воды

Это произошло после обвала русла реки Калья: в результате вода из-под крана оказалась загрязненной.

Власти Североуральска после ЧП обещали, что жители смогут получать по два литра бутилированной воды в день на человека. При этом выдача должна была производиться по паспортам. Однако на многих пунктах раздача, как пишет Znak.com, так и не началась. Собеседники издания рассказывают о больших очередях за водой. В некоторые микрорайоны завезли в десять раз меньше бутылок, чем предполагалось. Из-за этого, по словам депутата Североуральской городской думы Виктора Ильина, между жителями начались драки. Местные власти, отмечает Znak.com, подтвердили, что поставки воды сорвались «по техническим причинам», однако обещали, что сегодня жители будут ею обеспечены. Жителей же возмущает не только объем воды на человека в 2 литра, но и то, что городская мэрия оказалась не готовка к техногенной катастрофе. Ряд местных СМИ пишет, что люди в соцсетях призывают собраться у здания городской администрации и добиться встречи с ее представителями.

Североуральский бокситовый рудник, на территории которого произошел обвал русла реки Калья, обещал восстановить подачу чистой воды в дома к четвергу.