В Североуральске Свердловской области из-за обвала русла реки Калья вода в кранах стала небезопасной для питья, и власти организовали подвоз питьевой воды в несколько районов. С 18 июля горожане могут получить по два литра воды в одни руки, и то при предъявлении паспорта.

График выдачи питьевой воды размещен на сайте городской мэрии.

Воду будут выдавать с 13:00 до 18:00 по семи адресам: на площадке около 7-й столовой, у дома быта «Кедр», около теплопункта у перрона железнодорожного вокзала, на площади Мира около кафе «Русь», около магазина N6 и у магазина «Мария» (улица Ленина 33А), а также на площадке у здания ДОСААФ.

Кроме того, подвоз воды организован в пригородных поселках: в Третьем Северном воду будут выдавать с 11:00 до 13:00 у ДЮДЦ «Ровесник», в Калье — с 14:00 до 16:00 на площадке возле магазина «Метелица». Жителей просят приходить со своей тарой. В Черемухово с 13:00 до 18:00 будут раздавать бутилированную воду, пункт выдачи расположен в управляющей компании «Наш дом».

Один человек может получить воду на всю семью, если в паспорте есть соответствующие заметки о родственниках, отмечает мэрия, но только один раз в день.

Местные жители в соцсети «ВКонтакте» высказывают негодование количеством выдаваемой воды. «2 литра, особенно детям и инвалидам, круто, позаботились, спасибо», «У меня дома чайник 2 литра, это нужно отстоять в очереди, чтобы один раз потом чайник закипятить?» — сетуют интернет-пользователи. Некоторые жалуются, что у них нет своей тары.

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