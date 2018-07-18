В Североуральске Свердловской области из-за обвала русла реки Калья вода в кранах стала небезопасной для питья
В Североуральске Свердловской области из-за обвала русла реки Калья вода в кранах стала небезопасной для питья, и власти организовали подвоз питьевой воды в несколько районов. С 18 июля горожане могут получить по два литра воды в одни руки, и то при предъявлении паспорта.
График выдачи питьевой воды размещен на сайте городской мэрии.
Воду будут выдавать с 13:00 до 18:00 по семи адресам: на площадке около 7-й столовой, у дома быта «Кедр», около теплопункта у перрона железнодорожного вокзала, на площади Мира около кафе «Русь», около магазина N6 и у магазина «Мария» (улица Ленина 33А), а также на площадке у здания ДОСААФ.
Кроме того, подвоз воды организован в пригородных поселках: в Третьем Северном воду будут выдавать с 11:00 до 13:00 у ДЮДЦ «Ровесник», в Калье — с 14:00 до 16:00 на площадке возле магазина «Метелица». Жителей просят приходить со своей тарой. В Черемухово с 13:00 до 18:00 будут раздавать бутилированную воду, пункт выдачи расположен в управляющей компании «Наш дом».
Один человек может получить воду на всю семью, если в паспорте есть соответствующие заметки о родственниках, отмечает мэрия, но только один раз в день.
Местные жители в соцсети «ВКонтакте» высказывают негодование количеством выдаваемой воды. «2 литра, особенно детям и инвалидам, круто, позаботились, спасибо», «У меня дома чайник 2 литра, это нужно отстоять в очереди, чтобы один раз потом чайник закипятить?» — сетуют интернет-пользователи. Некоторые жалуются, что у них нет своей тары.
Оригинал
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 18 июля 2018 | 16:41
Тары у некоторых нет?? Прямо как в Крыму даже..
taglit 18 июля 2018 | 16:43
ostapbey: Эхо, - так вода небезопасна или опасна? "Новичок" в воду попал?
tremens_delirium 18 июля 2018 | 17:12
taglit: ✄ "Новичок" в воду попал? ✄
Хлор. Вы водой то запаслись до отключения?
ostapbey 18 июля 2018 | 17:52
tremens_delirium: хлор???
Если бы хлор, то речка называлась бы ХЛОРНАЯ...
Даже..
tremens_delirium 18 июля 2018 | 18:00
ostapbey: ✄ Если бы хлор, то речка называлась бы ХЛОРНАЯ ✄
Пока вы тут названия исследуете, taglit, видимо, таки поспешил водой запасаться. В Запорожье с 20 июля воду вообще могут перекрыть на неопределённый срок. Другие города кто пораньше, кто попозже следом. Хлора нет.
Будут пугать жителей Крыма личным примером, как оно без воды.
ostapbey 18 июля 2018 | 16:44
..А вот ..Событие
Вечером 30-го апреля 1979 года в результате очередного оползня (обрушения высокого берега) на улице Дзержинского (вблизи с выходом к берегу в этом месте центральной городской улицы Ленина) открылось слоённое массовое захоронение людей. Со стороны реки открылась страшная картина. Из обрыва, начиная приблизительно с глубины двух метров, торчали человеческие останки: руки, ноги, головы. Открывшийся срез захоронения имел размеры до четырёх метров в ширину и до трёх метров в глубину. Трупы в могиле были сложены штабелями, и если верхние из них полностью истлели, то нижние сохранились на редкость хорошо, даже по лицам можно было произвести опознание умерших. А вернее — убитых. В затылочной части практически всех черепов были пулевые отверстия. Во многих черепах их было по два, причём второе пулевое отверстие приходилось на височную кость головы....
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 16:45
ostapbey: Классно, да?! Людям (детям, старикам, женщинам, всем) плохо, это классный повод для хохла порадоваться, точно?
ostapbey 18 июля 2018 | 16:47
Тебе то noxepy_7_40_: ??
Пляши на своих костях..даже..
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 17:12
noxepy_7_40_: Что, портянка-совкодрочер, ты и здесь будешь лизать власти?
Кстати, переименуйся в 11_80, тебе это больше идёт.
merelymy 18 июля 2018 | 16:45
Неужели началось?
tvitov66 18 июля 2018 | 17:06
merelymy: когда начнется, мы все узнаем, но лучше из-за границы
tom_tom 18 июля 2018 | 17:06
— Зачем вы убиваете своих политических противников?
— Все убивают, а почему мне нельзя? Вот у вас Линкольна и Кеннеди убили.
— Но они то как раз президентами были.
— Упс, так это что, и меня могут?
— Везде же так, почему у вас нельзя?
tag188 18 июля 2018 | 16:42
А что там за водозабор такой, в этом Североуральске?
Ну обвалилось русло, от грунта вода должна очиститься обычной механической фильтрацией на водозаборе.
Или там старинный водозабор без всякой очистки воду в краны качает, или какой-нибудь скотомогильник вместе с берегом обвалился?
uhovostro 18 июля 2018 | 16:45
Требую от властей Североуральска увеличить пайку питьевой воды до 3-х литров на работающего, и до 1-го литра на иждивенца! Так победим...
tvitov66 18 июля 2018 | 16:57
uhovostro: Граждане, требуйте долива после отстоя пены! #такПУбедим
semen2026 18 июля 2018 | 16:46
голосуй не голосу, всё равно получишЬ... КУЙ_ВАШ_ев от вальдемара кабаева!)))
chapter_2 18 июля 2018 | 16:48
Река Калья течёт в бетонном русле, чтобы её воды не могли затопить бокситовые шахты, расположенные под рекой. Что с шахтами, поскольку Североуральск (около 20 тыс. жителей) - моногород предприятия Северобоксируда?
compare 18 июля 2018 | 16:55
нет паспорта? иди вон к тому столу..там выдадут справку,что ты верблюд..
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 17:14
compare: // иди вон к тому столу..там выдадут справку,что ты верблюд.. //, и поскольку верблюды пьют раз в месяц, то приходите с этой справкой за водой через месяц.
olexa30 18 июля 2018 | 17:02
Голосовавшим за Путина на литр больше.
vbsvob 18 июля 2018 | 17:05
Сколько человек отравились водой? Сколько выжили? Сколько пострадавших на больничной койке?
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 17:05
Котики, скачем!!! Русским людям плохо! Не забываем громким шёпотом кричать про Слава Украине!
ostapbey 18 июля 2018 | 17:08
noxepy_7_40_: русским плохо?? А россиянцы радуются вместе с татарами и чеченами даже????
poluputing 18 июля 2018 | 17:50
noxepy_7_40_: дык чё плохо то? 2 литра с бодуна хватит, мыться погодите , не сахарные чай мокшанцы, а для выгребной ямы вообще не надоть
ed10075 18 июля 2018 | 17:06
Очередное завоевание Клептократии?
semen2026 18 июля 2018 | 17:14
ветеранская экстремистская: замочим пукина в сортире и все получим по квартире!))) может и с водой и другими вопросами аналогично!)))