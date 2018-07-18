Бывший глава московского уголовного розыска Трутнев приговорен к условному сроку в 5 лет за попытку мошенничества

Он также должен будет выплатить штраф 200 тысяч рублей. Московский гарнизонный суд, который рассматривал дело, переквалифицировал обвинение с более жесткой статье – «посредничество во взяточничестве».

По данным следствия, Трутнев и трое офицеров ФСБ в прошлом году получили 70 тысяч долларов, которые обещали передать представителям правоохранительных органов за прекращение уголовного дела против предпринимателя Юрия Корнилова.