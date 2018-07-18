Бывший глава московского уголовного розыска Трутнев приговорен к условному сроку в 5 лет за попытку мошенничества
Он также должен будет выплатить штраф 200 тысяч рублей. Московский гарнизонный суд, который рассматривал дело, переквалифицировал обвинение с более жесткой статье – «посредничество во взяточничестве».
По данным следствия, Трутнев и трое офицеров ФСБ в прошлом году получили 70 тысяч долларов, которые обещали передать представителям правоохранительных органов за прекращение уголовного дела против предпринимателя Юрия Корнилова.
Комментарии12
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sadda 18 июля 2018 | 16:51
Как мило, условно. За репосты в соцсетях вовсю садят людей.
polsan 18 июля 2018 | 16:59
sadda: Судебная система просто работает как положено! Нет доказательств - дело развалилось! ))
danko1 18 июля 2018 | 17:37
polsan: За получение 70 тысяч долларов взятки штраф- 200 тыс. и условный срок.
А сколько взяток прошло незамеченными?
Но своих не осуждают. Через некоторое время выплывет в другом месте.
Такое у нас путинское правосудие, когда мафия рулит.
ed10075 18 июля 2018 | 16:52
Опять условно...
Ну конечно, он же не танцевал в церкви, не постил чужие комментарии в сети.
semen2026 18 июля 2018 | 16:53
с такой фамилией только в правительстве или мусе "работать"!)))... и "работают"!)))
yralez 18 июля 2018 | 16:54
Право слово........мелкий служебный проступок полицаев и чекистов.
На выговор и то не тянет.
satttana_perrrkele 18 июля 2018 | 16:56
чинуша от правоохренителей, вообще-то, за нарушение того, что "защищал и обеспечивал" (Закона) должен быть наказан по максимуму. Т.к. с учетом должностных возможностей делал это в извращенной форме, с особым цинизмом и по сговору с группой лиц.
Призываю думаков, как можно скорее, принять закоНьЧик о запрете производства, продаж и владении, для граждан РФ, черенками для лопат
dekadik 18 июля 2018 | 16:59
что ж это за мент за такой и если смошейничать не смог.....позорище
j_partizan 18 июля 2018 | 17:18
Такие судебные решения только способствуют должностным правонарушениям.
fikus74 18 июля 2018 | 17:25
хочешь быть приступником - не надо грабить и убивать. просто иди в ментовку "служить" - там тебя научат как грабить и убивать.
j_partizan 18 июля 2018 | 17:46
fikus74:
Там научат избегать ответственности за противоправные действия.
proxozhij 18 июля 2018 | 17:28
МУР-овца посадили? Надо же... Что-то Высоцкий-Жеглов вспомнился. Измельчал народ, охамели вконец.