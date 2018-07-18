Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»

Об этом политик написал в своем Твиттере и опубликовал соответствующее заключение ведомства. Среди нарушений указаны ошибка в нумерации устава партии, а также нарушение закона о бухгалтерском учете – какое именно, не уточняется. Также Минюст отмечает, что согласно уставу в партию могут вступать люди без постоянного места жительства, что противоречит федеральному закону о политических партиях. По словам Навального, основания для отказа надуманные и противоречивые.

Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012-го года и уже в седьмой раз получает отказ Минюста.