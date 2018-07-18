Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»
Об этом политик написал в своем Твиттере и опубликовал соответствующее заключение ведомства. Среди нарушений указаны ошибка в нумерации устава партии, а также нарушение закона о бухгалтерском учете – какое именно, не уточняется. Также Минюст отмечает, что согласно уставу в партию могут вступать люди без постоянного места жительства, что противоречит федеральному закону о политических партиях. По словам Навального, основания для отказа надуманные и противоречивые.
Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012-го года и уже в седьмой раз получает отказ Минюста.
Комментарии26
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archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 16:42
правилово никогда не зарегистрирует партию А.Навального, которого плешивец боится даже назвать по имени
zemljanka 18 июля 2018 | 16:58
Удачи молодым.
Старичье - вофшоры.
r88w556xl4 18 июля 2018 | 17:01
Ха, захотели, партию агентов влияния США в России.
vezdehod 18 июля 2018 | 17:19
Это означает, что её "Зарубили" окончательно. ВВП не допустит этого.
danko1 18 июля 2018 | 16:59
archibald_dandy_esquire: Минюст признал, что в России, которая Путин, будущего нет.
Значит, и партии с таким названием быть не должно, когда Путин Россию в прошлое тянет, а Навальному будущее подавай.
merelymy 18 июля 2018 | 17:06
И я, как будто странник
По этой жизни странной
Астральный дух планет,
Которых больше нет.
И в тишине звенящей
Звенят осколки нашей
Мечты о настоящем,
А будущего нет…
..................
А на нет - и суда нет.
tvitov66 18 июля 2018 | 17:00
archibald_dandy_esquire: «Россию будущего» обязательно зарегистрируют в будущем ... когда оное настанет
fresh_breeze 18 июля 2018 | 16:43
С такими источниками финансирования не только не зарегистрируют, но и за задницу могут взять, и будут правы.
tvitov66 18 июля 2018 | 17:25
fresh_breeze: а чо, партия должна кормится только с рук вождя? Членские взносы граждан РФ не подойдут?
ramses333 18 июля 2018 | 16:43
Партию эту зарегистрируют, когда гарант вспомнит (вдруг!) и произнесет фамилию ее лидера.
gregor 18 июля 2018 | 16:45
Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего»
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Низяяяяяяяяяяяяяяя ....... низяяяяяяяяяяя.
akk48 18 июля 2018 | 16:46
что бы зарегистрировать партию . не надо упоминать фамилию Навальный.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:47
Стало быть, ни у кого не выйдет объединить бомжей в одну партию. А то бы: "Есть такая партия! Которые здесь с пропиской, брысь! Кончилось ваше время!"
sasass 18 июля 2018 | 16:50
Партия не может быт зарегистрирована , если у лидера нет ФИО ....)))
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:57
Минюст со всей строгостью, на которую способен:
- Как ваша фамилия?
Навальный, еще не догоняя в чем подвох:
- Навальный.
Минюст с огромным облегчением:
- Нет такой фамилии!
tvitov66 18 июля 2018 | 17:02
platonnekafrin: а вот и не угадали, она есть, только пишется через две буквы А: Саакашвили
sadda 18 июля 2018 | 16:54
А как иначе в полицейском государстве имени Путина?!
venmud 18 июля 2018 | 16:55
Придет время и все официальные отказы Минюста лягут в основу административных дел о нарушении закона этим ведомством. А пока ЕСПЧ будет наказывать Минюст штрафами, но платить их вскладчину будем все мы.
chapter_2 18 июля 2018 | 17:16
venmud: Почему "административных", а не уголовных дел? Преступления против демократии - государственные преступления.
chapter_2 18 июля 2018 | 17:04
Минюст приостановил регистрацию партии сторонников Навального «Россия будущего», а сторонники А.Навального могут продолжит успешную акцию Забастовка избирателей по продлению дней правления чекиста С.Собянина. Долг красен платежом...
krs_sk 18 июля 2018 | 17:07
Очередное тяжкое конституционное преступление, в досье будущего трибунала пойдет )
kp6ic 18 июля 2018 | 17:12
они власть не отдадут. печально.
tvitov66 18 июля 2018 | 17:15
kp6ic: а где вы видели что бы власть отдавали? Её БЕРУТ!
kp6ic 18 июля 2018 | 17:30
tvitov66:
в цивилизованных странах.
tvitov66 18 июля 2018 | 17:54
kp6ic: в НЕ цивилизованных странах её тоже берут, но "ленинским" способом или госпереворотом
aleksei123m 18 июля 2018 | 17:25
Страх перед А. Навальным зашкаливает.