Единая Россия исключит из своих рядов экс-депутата заксобрания Пермского края Телепнева
Единая Россия исключит из своих рядов бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева – он осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана.
Ленинский районный суд Перми приговорил фигурантов этого дела, Телепнева и его друга, Сергея Ванкевича, к двум годам лишения свободы каждого.
Драка произошла в одном из баров Перми 10 февраля. Бывший депутат в суде частично признал вину, он утверждал, что случайно ударил музыканта. Кстати, Телепнев – мастер спорта по рукопашному бою, — отмечает ТАСС.
Комментарии3
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danko1 18 июля 2018 | 16:13
За что его исключили?
Достойный член партии цапков, которые были её видными членами,принимаемыми в Кремле.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:14
- Ну как там на Руси, воруют?
- Какое там "воруют"! Двадцать первый век на дворе! Они теперь еще и бьют!
rom8883 18 июля 2018 | 16:30
Если такого членане исключили ДО преступления, логический вывод, что там все потенциальные преступники.