Единая Россия исключит из своих рядов экс-депутата заксобрания Пермского края Телепнева

Единая Россия исключит из своих рядов бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева – он осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана.

Ленинский районный суд Перми приговорил фигурантов этого дела, Телепнева и его друга, Сергея Ванкевича, к двум годам лишения свободы каждого.

Драка произошла в одном из баров Перми 10 февраля. Бывший депутат в суде частично признал вину, он утверждал, что случайно ударил музыканта. Кстати, Телепнев – мастер спорта по рукопашному бою, — отмечает ТАСС.