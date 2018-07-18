Бывший футболист Кирьяков набросился с кулаками на обозревателя газеты Спорт-Экспресс Игоря Рабинера.

Бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков набросился с кулаками на обозревателя газеты Спорт-Экспресс Игоря Рабинера.

Рабинер выложил на своей страничке в соцсетях фотографию с синяком под левой бровью и рассказал о том, что драка произошли в редакции телеканала Матч ТВ. Кирьякову не понравились оценки, которые Рабинер дал его работе в тульском Арсенале и при личной встрече он спросил «Ты ничего не хочешь мне сказать». Рабинер понимая о чем идет речь ответил, что уверен в правильности написанного год назад после чего получил удар в лицо. Когда он попытался ответить, подоспевшие сотрудники редакции растащили конфликтующих. Кирьяков уверяет, что Рабинер нецензурно оскорбил его, что стало причиной драки. Журналист не собирается подавать в суд на тренера, в то время как Спорт-Экспресс объявил Кирьякова персоной нон-грата и пообещал Рабинеру помощь в отстаивании своих интересов в суде, если он соберется подавать иск.

В 16.00 на сайте газеты Спорт-Экспресс Игорь Рабинер расскажет о случившемся.