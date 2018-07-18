Бывший футболист Кирьяков набросился с кулаками на обозревателя газеты Спорт-Экспресс Игоря Рабинера.
Бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков набросился с кулаками на обозревателя газеты Спорт-Экспресс Игоря Рабинера.
Рабинер выложил на своей страничке в соцсетях фотографию с синяком под левой бровью и рассказал о том, что драка произошли в редакции телеканала Матч ТВ. Кирьякову не понравились оценки, которые Рабинер дал его работе в тульском Арсенале и при личной встрече он спросил «Ты ничего не хочешь мне сказать». Рабинер понимая о чем идет речь ответил, что уверен в правильности написанного год назад после чего получил удар в лицо. Когда он попытался ответить, подоспевшие сотрудники редакции растащили конфликтующих. Кирьяков уверяет, что Рабинер нецензурно оскорбил его, что стало причиной драки. Журналист не собирается подавать в суд на тренера, в то время как Спорт-Экспресс объявил Кирьякова персоной нон-грата и пообещал Рабинеру помощь в отстаивании своих интересов в суде, если он соберется подавать иск.
В 16.00 на сайте газеты Спорт-Экспресс Игорь Рабинер расскажет о случившемся.
Комментарии5
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olegleon 18 июля 2018 | 16:15
"Кирьяков уверяет, что Рабинер нецензурно оскорбил его, что стало причиной драки. "
ну и оскорбил бы его в ответ. зачем руки распускать?
а если бы его ребёнок или женщина оскорбили нецензурно, то он бы и им в лицо ударил?
vilingrad 18 июля 2018 | 16:16
Тут Аслаян предлагает свободно раздавать оружие русским гражданам, как опоре государства. И лежал бы сейчас Рабинер в морге, с дырой между глаз:)
golodomor_ze__hohlokost 18 июля 2018 | 16:25
"Когда он попытался ответить..."----------Рабинер - очередной "мастер смертельного пинка"?
golodomor_ze__hohlokost 18 июля 2018 | 16:28
Киря - 100% быдляк, Раби - 100% журнашлюх.
malorus_kiev144 18 июля 2018 | 16:33
Если жиду в морду двинуть, ай-яй-яй.
Вой вселенский он подымет, так и знай!