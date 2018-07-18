Бывшего секретаря петербургского суда Александра Эйвазова приговорили к году и 10 месяцам колонии-поселения

Его обвиняли в воспрепятствовании правосудия, сам же Эйвазов говорил о том, что его заставляют фальсифицировать судебные документы.

Несмотря на обвинительный приговор, бывший секретарь, в ближайшие дни, выйдет на свободу, рассказал «Эху Петербурга» адвокат правозащитной Команды 29 Иван

Amnesty International ранее признала Эйвазова узником совести. Согласно заявлению организации он преследуется за осуществление своего права на свободу выражения мнений.