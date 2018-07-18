Бывшего секретаря петербургского суда Александра Эйвазова приговорили к году и 10 месяцам колонии-поселения
Его обвиняли в воспрепятствовании правосудия, сам же Эйвазов говорил о том, что его заставляют фальсифицировать судебные документы.
Несмотря на обвинительный приговор, бывший секретарь, в ближайшие дни, выйдет на свободу, рассказал «Эху Петербурга» адвокат правозащитной Команды 29 Иван
Amnesty International ранее признала Эйвазова узником совести. Согласно заявлению организации он преследуется за осуществление своего права на свободу выражения мнений.
Комментарии4
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danko1 18 июля 2018 | 16:16
Как секретарь мог повлиять на правосудие?
Скорее похоже на то, что отказался фальсифицировать документы, за что и был осужден коллегами.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:22
danko1: Это, явно, банда работала. Там обязательно электрик пьющий был и рыжая уборщица. По сговору они с Маккейном темнили наше правосудие и пачкали фемиде чистоту.
sadda 18 июля 2018 | 16:19
Его обвиняли в воспрепятствовании правосудия, сам же Эйвазов говорил о том, что его заставляют фальсифицировать судебные документы.
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Это норма в путинском суде, там сплошные фальсификации.
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 16:20
Рафек неувиновеееен!!!