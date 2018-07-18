Редактор «Первого канала» уволился после того, как в Фейсбуке разместил комментарий «Слава Петру Войкову»

Запись он оставил под постом о расстреле царской семьи.

Слова одобрения одному из организаторов расстрела семьи Николая II редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков написал 16 июля, в ночь на 17-е исполнилось 100 лет со дня убийства царя и его близких. Фразу «Слава Петру Войкову» с карикатурой он разместил в комментариях в Фейсбуке под постом польского журналиста Томаша Мацейчука, который сделал и обнародовал видеоскриншот. Более того, написал отдельный пост о том, что редактор «Первого канала» «изумляет своими сталинистскими взглядами» и положительно оценивает террор 37-38 годов. Тимофей Ермаков назвал причиной своего увольнения «чистой воды провокацию» польского журналиста, на которую «поддалось» руководство Первого канала. Как пишет портал «Znak.com», там знали об ультралевой позиции своего сотрудника, но сразу договорились, что он не будет делать подобные публичные заявления. Ермаков обещал соблюдать корпоративную этику.

«Первый канал» пока официально не прокомментировал ситуацию с увольнением своего сотрудника.