Редактор «Первого канала» уволился после того, как в Фейсбуке разместил комментарий «Слава Петру Войкову»
Запись он оставил под постом о расстреле царской семьи.
Слова одобрения одному из организаторов расстрела семьи Николая II редактор программы «Время покажет» Тимофей Ермаков написал 16 июля, в ночь на 17-е исполнилось 100 лет со дня убийства царя и его близких. Фразу «Слава Петру Войкову» с карикатурой он разместил в комментариях в Фейсбуке под постом польского журналиста Томаша Мацейчука, который сделал и обнародовал видеоскриншот. Более того, написал отдельный пост о том, что редактор «Первого канала» «изумляет своими сталинистскими взглядами» и положительно оценивает террор 37-38 годов. Тимофей Ермаков назвал причиной своего увольнения «чистой воды провокацию» польского журналиста, на которую «поддалось» руководство Первого канала. Как пишет портал «Znak.com», там знали об ультралевой позиции своего сотрудника, но сразу договорились, что он не будет делать подобные публичные заявления. Ермаков обещал соблюдать корпоративную этику.
«Первый канал» пока официально не прокомментировал ситуацию с увольнением своего сотрудника.
Комментарии13
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neyexo 18 июля 2018 | 16:09
Свободу слова, как на 1-м канале, так и на Эхе - в последнем ее не больше, чем в первом, к сожалению ("А ты бань" - ААВ Бунтману)
olegleon 18 июля 2018 | 16:09
сейчас хомяки завоют, что человека уволили за его взгляды и мысли
plidurok Андрей Филимонов 18 июля 2018 | 16:13
olegleon: нельзя уволить за то, чего нет.
andre_klimov 18 июля 2018 | 16:21
olegleon:
Именно так - за высказанные взгляды и мысли, которые он при приёме на работу обязался держать при себе. Мог бы просто отказаться работать на таких условиях.
Он же шёл в известный пропагандариум и цензура на собственное мнение там обязательна. Будь он журналистом и работал бы он не в государственном органе - был бы свободен в высказывании своего личного мнения.
olegleon 18 июля 2018 | 16:24
andre_klimov: "Amnesty International ранее признала Эйвазова узником совести. Согласно заявлению организации он преследуется за осуществление своего права на свободу выражения мнений. "
vilingrad 18 июля 2018 | 16:13
Кинули пропагандиста. Пострадал от собственного инструмента- случай на производстве:)
bja_1950 18 июля 2018 | 16:14
Как больного на голову человека держали на первом канале? Наверное, такие там нужны?
vedma2017 18 июля 2018 | 16:21
bja_1950:
А в чем редактор был неправ ?
satttana_perrrkele 18 июля 2018 | 16:22
Войков - гнида конченая.
Расстрел был именно убийством, преступлением.
А вот сожалеть "гражланам" Романовым - всёравно не получается (и к Каддафи нет сожалений, и к Чаушеску)
moskovich 18 июля 2018 | 16:22
Все должны думать одинаково? Абсурд!
byaka50 18 июля 2018 | 16:22
Вооще не удивило. Кто работает на Рос. TV?
sir_sar 18 июля 2018 | 16:24
А руководство Первого канала каких взглядов придерживается, бесконечно приглашая на свои передачи таких как Мацейчук? Ультра-правых?
Пора бы Путину разворошить это осиное гнездо. Если бы этого польского мудака не депортировали, он бы не вылазил с их говно-шоу.
semen2026 18 июля 2018 | 16:27
контингент то соответствующий, так дело пойдёт и бывшего осветителя эрнста в сортире найдём!)))