Россияне считают Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбу лучшими игроками Чемпионата мира по футболу, — сообщает ВЦИОМ. Из иностранных футболистов участники опроса назвали лучшими хорвата Луку Модрича, француза Киллиана Мбаппе и португальца Криштиана Роналду.

Около трети опрошенных считают, что сборная России показала лучшую игру на турнире.