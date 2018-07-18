Россияне считают Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбу лучшими игроками Чемпионата мира по футболу
Россияне считают Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбу лучшими игроками Чемпионата мира по футболу, — сообщает ВЦИОМ. Из иностранных футболистов участники опроса назвали лучшими хорвата Луку Модрича, француза Киллиана Мбаппе и португальца Криштиана Роналду.
Около трети опрошенных считают, что сборная России показала лучшую игру на турнире.
Комментарии19
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sskull 18 июля 2018 | 15:40
Акинфеев действительно молодчик, по крайней мере не пропустил ни одного левого гола, как на прошлом ЧМ...
Лучшие по игре бельгийцы, хорваты, британцы. По крайней мере по визуальной ее части.
serg4422 18 июля 2018 | 15:46
sskull: вот только усташи - чмошники.
punyoshohlai 18 июля 2018 | 15:53
serg4422: вот только усташи - чмошники
Странно. Ты считаешь, что усташи - чмошники, а проиграли наши. Поясни
vezdehod 18 июля 2018 | 16:26
Я я считаю кота Матроскина, лучшем Котом по производству сметаны от своей деревенской коровы.
serg4422 18 июля 2018 | 15:43
Акинфеев порадовал .
prosto_suhov 18 июля 2018 | 16:05
serg4422: неделю можешь не мыться..... . А кто у подруги твоей сзади пристроился?
compare 18 июля 2018 | 15:45
акинфеев-можно понять,но "дзюба -служу советскому союзу",совсем непонятен...самый "длинный" из игроков? а забивание одиннадцатиметрового,не нуждается ни в каком мастерстве...еще бы вратаря связывали,для надежности...
semen2026 18 июля 2018 | 15:51
Россияне считают...пукина самым, самым, самым...!)))
maik19_ 18 июля 2018 | 15:52
Мне понравился Киллиан Мбапе - весь гонорар он перечислил на лечение детей Палестинской Автономии пострадавших от варварских бомбардировок.
jamba 18 июля 2018 | 15:55
А, если бы, границы опроса сузили до деревни или микрорайона, то вошла бы и вся сборная;))) Но, первым вопросом, для гарантии, надо ставить вопрос: Кто вам больше досаждает, Европа или Америка? А потом уже, про Акинфеева и Дзюбу;)))))))))
ohrjr 18 июля 2018 | 15:57
Как что-нибудь спросють, как на это что-то ответють…, так хоть стой, хоть падай!
hz6691 18 июля 2018 | 15:59
Хорошо - не Марадону.
vetsurgeon 18 июля 2018 | 15:59
это та лягушка, что хвалит своё болото. а вообще-то пастухов обыграли - и то дело
varlam59 18 июля 2018 | 16:02
Сборная России действительно играла лучше других. Вполне могла выйти в финал.
gregor 18 июля 2018 | 16:03
А мне Аршавин понравился .
bmrt 18 июля 2018 | 16:05
Это умственные проблемы этих россиян.
Выключите телевизор и включите мозги.
...тьфу, (...)...
grazschdanin 18 июля 2018 | 16:09
Около трети опрошенных считают, что сборная России показала лучшую игру на турнире.
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И не только игру, но и отличную организацию, безопасность и гостеприимство.
"Мир увидел Россию, а Россия увидела мир. У нас в стране, действительно, две трети людей даже заграничного паспорта не имеет. А уж в Латинской Америке и Африке бывало совсем мало народа. Но ... мы не путаем Австрию с Австралией, знаем насколько отличаются перуанцы от бразильцев и не называем иранцев арабами. "Нас так учили". Мы мало говорим на иностранных языках, зато отлично понимаем интонации и пантомимы, а по осколкам звуков можем понять смысл. Так что объясниться и помочь нам не составляет труда. Это вам, чтобы понять нас, надо выучить русский. Потому что многое из того, что недоступно вашему пониманию нашей жизни, невозможно перевести на ваши языки...И вот тогда едут эквадорцы из Ростова в Волгоград с запиской на русском языке, а возвращаются с припиской "сообщите, что добрались - мы волнуемся". А фанатьё, бившее анличан в Марселе, ищет болельщиков из Саутгемптона (или откуда там), чтобы отдать им захваченный тогда баннер. Кто-то пускал их бесплатно на ночлег, кто-то подвозил между городами. А уж сколько раз мы платили за гостей - трудно посчитать.
Самыми скучными и неинтересными оказались на нашем празднике Люди Свободного Мира. Затравленные взгляды, вжатые в плечи головы, стиснутые до немоты челюсти. Нет, потом они напивались пива и начинали осторожно горланить....
...Японцы и сенегальцы убирали стадионы после себя, а швейцарцы ссали шеренгой на заборы. Через Москву прошли, кажется, все исламские сборные и болельщики, но первая драка в метро случилась, когда до неё доехали англичане. Я видел организованную экскурсию в Храм Христа Спасителя, сплошь состоящую из перуанцев, а хорваты нашли яму на дороге и не преминули тыкнуть пальцем. Я уж не говорю о дикости их игрока, который теперь всю неделю извиняется. И если вам кажется, что это Цивилизация, то я хочу оставаться варваром….» (с)
semen2026 18 июля 2018 | 16:18
grazschdanin: о как, тебя торкнуло... до варваров залупутинским задротам надо ещё дорасти.. а так пока на коленях, господин президент... у нас верхнее образование!)))
fresh_breeze 18 июля 2018 | 16:12
Так и должно быть в любом адекватном обществе: свои всегда лучшие, даже если на самом деле не так.